Her gün dua ettik, sonunda kurtulduk

11 yaşındaki Hamza'nın, okula gitmek için gün sayan Ayşe'nin ve binlerce Cerabluslunun artık yüzü gülüyor. Yasaklarla, baskılarla, zulümle geçen iki buçuk yılın ardından terör örgütü DAEŞ işgalinden Türkiye sayesinde kurtulan halk, şu günlerde hayata sıkı sıkıya sarılıp yaralarını sarmaya çalışıyor



Sokaklarda çocuk sesleri yükselirken, fırınlardan mis gibi ekmek kokusu yayılıyor. DAEŞ zulmünden kaçanlar da geri dönüp evlerine, vatanlarına tekrar kavuşmanın sevincini yaşıyor. Pazar SABAH Cerablus sokaklarındaydı, değişimin izini sürdü...



Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesi 2012 yılında rejim güçlerinin elinden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından alınmıştı. 2014 yılının ilk günlerindeyse terör örgütü DAEŞ burayı işgal etti. Acı, korku ve işkence içinde geçen iki buçuk yıl boyunca Cerabluslular, DAEŞ'in işgalinde her gün adeta cehennemi yaşadı. DAEŞ'den kaçan binlerce kişi vatansız kaldı. Kaçamayan yüzlerce kişi sebepsiz yere katledildi, onlarca kadın dul, çocuklar da daha hayatlarının baharında öksüz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nının ardından dünyanın gözü Cerablus'a çevrildi. İki buçuk yıl boyunca tarifi imkansız acılar çeken Cerabluslular Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle kenti temizleyen ÖSO savaşçılarını gözyaşları içinde karşıladı. Cerablus'a ilk giren ÖSO komutanlarından biri olan Muhammed İsmail o anlar için, "Bir ana oğlunu nasıl beklerse Cerabluslular da bizi öyle bekledi. Bir halk evlatlarına nasıl sahip çıkarsa Cerabluslular da bize öyle sahip çıktı. Cerablus meydanında alkış ve gözyaşları içinde birbirimize sarıldık" dedi. Cerablus, ÖSO savaşçılarının eline geçmesiyle yeniden doğdu. DAEŞ'in işgalinin ardından ilçeden ayrılan çok sayıda sivil, güvenliğin sağlanmasının ardından evlerine dönmeye başladı. Uzun bir süreden sonra yurtlarına kavuşan Cerabluslular, ilçede hayatı canlandırdı. Bir zamanlar kara kıyafetleriyle Cerablus sokaklarında korku salan DAEŞ militanlarının yerini şen kahkahalarıyla çocuklar aldı.



TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE

İki buçuk yıl boyunca Cerablus'un altyapı sistemini yerle bir eden DAEŞ militanları yüzünden ilçede büyük bir altyapı sorunu yaşanıyor. İlçenin tamamında içme suyu ve elektrik sıkıntısını yaşanırken Cerabluslular, başta temel gıda ve tıbbı malzeme ihtiyaçları olmak üzere birçok sorunla boğuşuyor. Tüm sıkıntılara rağmen DAEŞ'ten kurtulmanın ve evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ilçe sakinlerinin yüzü gülüyor. Hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı ilçede uzun bir sürenin ardından rahat bir nefes alan Cerabluslular, şehrin sokaklarında özgürce dolaşmanın, ilçe merkezinde kepenklerini açan dükkanlarda alışveriş yapmanın keyfini çıkartıyor. Her fırsatta kendilerini yalnız bırakmayan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlığını sunuyor. Pazar SABAH Cerablus sokaklarında değişimin izini sürdü!