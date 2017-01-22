Devlerin ayrılığı tantanalı olur

Brad Pitt ile Angelina Jolie bir Hollywood masalı olarak sunuldu. Yakışıklı erkek, güzel kadın, biyolojik ve evlatlık çocuklar, insanlık için yapılan yardımlar bu hikayeyi zenginleştiren unsurlardı. Ama masalın büyüsü bozuldu ve çift arasında ayrılık savaşı başladı. Angelina Jolie boşanma davasında güçlü taraf olmak için çocuklarına dört elle sarılıyor ve Brad Pitt'i zayıf halka olarak gösteriyor. Gerekçesi iddialı: Brad şiddet kullanıyor ve uyuşturucu bağımlısı. İşte bir aşk masalının kötü sonu

?2005 yılında vizyona giren Mr&Mrs Smith filminde Angelina Jolie ve Brad Pitt'in o çılgın savaş sahnesi hâlâ gözlerimizin önünde. Fimde birbirlerine bıçak fırlatan, kıyasıya dövüşen, hatta birbirlerini öldürmeye çalışan evli iki gizli ajanı canlandıran bu iki ünlü isim şimdi o filmin gerçeğini yaşıyor. Tabii mecazi anlamda... Çünkü çift karşılıklı hamlelerin sergilendiği bir boşanma davasının göbeğinde...

12 yıl öncesine damga vuran bu film, Hollywood'un iki efsane isminin aşkının doğumuna da şahitlik yapmıştı. O dönemde Jennifer Aniston ile evli olan Brad Pitt ile Angeline Jolie büyük aşk yaşamaya başladı. Filmin galasında iki başrol oyuncusunun birbirinden özellikle uzak durmaya çalışması ve sergiledikleri garip tavırlar bir anda tüm magazin basının gözünün onlara çevrilmesine neden oldu.

Tabii ki magazin muhabirlerinin bu galanın ardından set ekibine ulaşması ve görgü tanıklarının ifadelerini toplamasıyla ortaya yasak ilişkinin tüm detayları çıktı. Evin kızı Jennifer Aniston ile vamp güzel Angelina Jolie'nin tarafını tutanlar birbirine girdi. Ancak her masal gibi bu masalın da sonu geldi. Ve Jolie, geçtiğimiz eylül ayında Brad Pitt'e boşanma davası açtı. Sonra ne mi oldu? Devlerin büyük aşkının bitişi de öyle büyük oldu...



OĞLUNA ŞİDDET UYGULADI

Yollarını ayırmaya karar veren çiftin dava dilekçesi basına sızdı ve iddialar ard arda geldi. Ve ikili çocuklarının iyiliği için davayı sessiz sedasız sürdürme kararı aldı. Bundan sonra ne mi olacak? Çiftin resmen ayrıldıklarını duyacağız.

Ancak eylül ayından bu yana gazetelere yansıyan iddialar Brad Pitt'in tüm kariyerini bitirecek türden. Çünkü Pitt'in 15 yaşındaki oğlu Maddox'a şiddet uyguladığı iddia ediliyor. Dava sonuçlanana kadar bir filmde rol alması ve kirlenen imajı yüzünden markalarla işbirliğine gitmesi imkansız olarak görülen Pitt bu iddia için 'sözlü bir atışma' dese de Amerikan basını aylardır olay anında alkollü olan Pitt'in oğlunu dövdüğünü yazıyor.

2002 yılında yedi aylıkken evlat edindiği Maddox'un Jolie için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. 2005'te Pitt ile ilişkiye başladığı sırada da her fırsatta oğlunun önceliği olduğunu söyleyen Jolie, olayı öğrendiği andan itibaren tam anlamıyla bir dişi aslan gibi altı çocuğunu korumaya çalışıyor.

Tüm velayet haklarına sahip olduktan sonra Pitt'in çocuklarını görmesini engellemeyeceğini de basına sızdıran Jolie, ortak velayet kararı çıkmaması için aylardır sürdürdüğü saldırgan taktiğiyle başarıya ulaşmışa benziyor.

Jolie, annesinin kendisine ve erkek kardeşine sahip çıkmasını örnek aldığını ve babası Jon Voight'u asla affetmediğini söylüyor. Maddox, Pax (12), Zahara (11), Shiloh (10) ve ikizleri Vivienne ile Knox'un (8) babalarından daha fazla zarar görmesini engellemek için kendi hayat öyküsünü de kullanıyor bir anlamda. Ve Pitt'in alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu da alttan alta yaymaya çalışıyor.

Aynı Mr&Mrs Smith'de olduğu gibi kocasını tamamen ortadan kaldırmak için çalışan Jolie'nin sert medya stratejisi sonucunda Brad Pitt'i uzlaşmaya mecbur bırakması zaten bekleniyordu. Bu haftaya kadar sözlü açıklamalarla Jolie'yi suçlayan ancak karşısındaki halkla ilişkiler ekibi karşısında eli kolu bağlı kalan Pitt, çocuklarının iyiliği için özel bir hakim eşliğinde ortak bir anlaşma yoluna gitmek durumunda kaldı.



12 YIL BOYUNCA SAVAŞTI

İlişki ilk başladığında 'yuva yıkan kadın' imajı altında ezilen ve sahip olduğu seksi kadın imajı nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Jolie 12 yıl boyunca ilişki için en çok savaşan taraf oldu.

Bu süre boyunca ilişkisi hakkında hiç konuşmadı. Aniston ile evliliği sırasında bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıklayan Brad Pitt'e ve altı çocuğuna sahip çıktı. Tüm imajını yeniledi. Birleşmiş Milletler için çalışmaya başladı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik yapmaya başladı. Bosna Hersek'te yaşananları anlattığı filmiyle ve sayısız mülteci kampına yaptığı ziyaretle dünyanın en çok saygı duyulan isimlerinden biri haline geldi.

Tıpkı kanserden kaybettiği kadın hakları savunucusu annesi gibi Jolie de kendini toplum için savaşmaya adadı. Ancak gelecek yıllarda siyasette de yer alacağı konuşulan Jolie, söz konusu çocukları olunca duruşunu tamamen bozdu. Vanity Fair dergisi, "Pembe dizi sirkinden farksız bir boşanma davası. İçinde şiddet, alkol, kıskançlık, milyon dolarlar ve bolca halkla ilişkiler çalışması var" yorumunu yaptı. Böylece bir dönemin en cool ve havalı çiftinin aşk hikayesi tarihin sayfalarına gömüldü.