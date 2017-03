Kiralık arkadaşlarla selfie modası

Japonya’da bir şirket, dostu olmayanlar için sosyal medyada birlikte mutluluk pozları verecek sahte arkadaşlar kiralamaya başladı

Gülmek artık günümüz insanı için çok daha özel bir hal almış durumda. Her anımızı sosyal medyada paylaştığımızdan atılan her kahkahanın önemi büyük oluyor. "Mutluyum" pozları vermek için sürekli yarış halindeyiz. Arkadaşlarla mutluluk selfie'lerinin önemi o kadar önemli boyutlara ulaştı ki, bu alanda yeni bir sektör bile doğdu. Japonya'da Family Romance isimli bir şirket mutluluk pozları için sahte arkadaşlar kiralamaya başladı. 8 bin yen, yani yaklaşık 270 TL karşılığında bir arkadaş kiralayabiliyorsunuz. Bu kişi, iki saat boyunca sizinle vakit geçiriyor. Kendisiyle takılması için tuttuğu kişinin yaşını, cinsiyetini ve fiziksel özelliklerini seçebilen müşteri, sahte arkadaşı ile istediği pozları veriyor. Sadece bir kişi de değil maddi imkanına göre müşteri isterse onlarca arkadaş kiralayabiliyor. Müşteri, geçirilen iki saatin ardından çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerine "Bakın, ne kadar çok yakın arkadaşım var. Onlarla ne kadar da mutluyum" şeklinde hava atabiliyor. 10 arkadaş kiralayan bir kişi yaşadığı tecrübeyi, "Family Romance'tan doğum günüm için 10 arkadaş kiraladım. İki saat boyunca çok eğlendim. Sonrasında da paylaştığım foto ve videolara bir sürü beğeni ve yorum geldi. Mutluluğum daha da arttı" şeklinde özetliyor. 100 yaşında okyanusu gördü Sahte gülücükler karşılığında sosyal medyadan gelen beğeniler yeni nesli mutlu edebilir. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. İnternetteki başka bir akım da yaşlıları sevindiriyor. İnsanlar yakınlarına daha önce deneyimlemedikleri şeyleri tecrübe ettiriyorlar. Bored Panda isimli sitenin derlediği paylaşımlardan bazıları şöyle: 100 yaşındaki Ruby Holt isimli teyzenin hayatında ilk kez okyanus suyunu hissettiği an, 92 yaşındaki amcanın kulaklıkla ilk defa dinlediği şarkıda ettiği dansları gösteren video, torunu ile ilk kez Facetime'da konuşan 96 yaşındaki teyzenin yüzündeki şaşkınlık veya 96 yaşında sanal gerçeklik gözlüğü ile oyun oynayan teyzenin halleri. Siz de hiç vakit kaybetmeden çevrenizdeki bir yaşlıyı arayın. Ona şimdiye kadar yapmadığı ama çok merak ettiği bir etkinliği sorun. Yapacağınız etkinliğin içinde illa teknoloji olması gerekmiyor. İstanbul Boğazı'nı görmeyen birine boğazı gezdirebilir ya da anneannenize günümüz mutfağından ilginç bir menü hazırlayabilirsiniz.