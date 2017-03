Lanetli zümrüt

2001 yılında Brezilya’da bulunan Bahia zümrüdü eline geçen herkesin hayatını mahvetmesiyle ünlü

2001 yılında, Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia şehrinde emsalsiz bir zümrüt bulundu. Brezilya'nın maden bakanlığının yoğun çalışmaları sonucunda çıkarılan zümrüt yaklaşık 400 kilo ağırlığındaydı. 180 bin karatlık devasa zümrüt çıkarıldığı günden bu yana sürekli el değiştirdi, kasırgada su altında kaldı ve ortaklıkları bozdu. Brezilya halkı da dahil olmak üzere 14 farklı kişi ve kurum zümrüt üzerinde hak iddia etti. Fakat, zümrüt kimin eline geçtiyse onun hayatını mahvetti. Zümrüdün getirdiği olumsuzluklar yeraltından çıkarıldığı gün başladı. Zümrüdü taşıyan katır sürüsü leoparların saldırısına uğradı. Değerli taş kamyonetle Sao Paolo'ya, madencilerden birinin evine götürüldü. Madencilerden birisi, değerli taşlarla oldukça içli dışlı olan arkadaşı Ken Conetto'ya haber verdi. Zümrüdün Coen Kardeşler filmlerini anımsatan hikâyesi de böylelikle başladı. Zümrütle ilgilenen Tony Thomas isimli bir genç, taşı Conetto'dan satın aldığını söylese de mahkemedeki çelişkili ifadelerinden dolayı davayı kaybetti, Conetto'yla ortaklığı bozuldu ve evi yandı. Ancak taş Conetto'ya da yar olmadı. Conetto, zümrüdün çalındığını ve California'ya götürüldüğünü öğrendi.



SU ALTINDA İKİ AY

Bahia zümrüdü sürekli el değiştirdi. Zümrüt, önce Los Angeles'da bulunduğu depodan çalınıp New Orleans'a götürüldü. Fakat değerli taşın laneti burada da son bulmadı. Zümrüt, Katrina Kasırgası'ndan sonra bir kasada iki ay boyunca beş metre suyun altında kaldı. Larry Biegler isimli bir tesisatçı değerli taşın üzerinden kar etmek için yatırımcı rolüne büründü. Ama bu kadar değerli bir taşı tek başına satamayacağından emindi. Biegler, 2007'de emlak ve mücevher alım satımıyla uğraşan Jerry Ferrara'ya ulaştı. O sıralarda Kit Morrison adında bir iş adamı, Ferrara'dan 1.3 milyon dolarlık (4.7 milyon lira) mücevher satın aldı. Ferrara mücevherlere karşılık Bahia zümrüdünü teminat olarak gösterdi. Ferrara, mücevherleri Morrison'a vermeyince zümrüt Morrison'ın eline geçti. Fakat zümrüt kolaylıkla satılacak gibi değildi. Bunun için güçlerini birleştiren Morrison ile Ferrara, Biegler'ın görünürdeki gibi zengin olmadığı gerçeğini açığa çıkardılar ve Biegler'ı saf dışı ettiler. Zümrüt Las Vegas'a kaçırıldı ve orada bir kasaya kondu. Bunu öğrenen Biegler, polisi aradı.



BREZİLYA'YA VERİLDİ

2007'den 2015'e kadar bu çekişme mahkemelerde de devam etti. Conetto, Morrison'ı; Thomas da Conetto'yu dava etti. Ama davalardan uzun yıllar boyunca sonuç alınamadı. Herkesin peşinde olduğu değerli taşın davasına yeni yargıç atandı ve dava yeniden görüldü. Ferrara ve Morrison, FM Holdings adında bir şirket kurduktan sonra zümrütün hakları 2015'te ikiliye geçti. Buna rağmen, Washington'daki bölge mahkemesi taşın yasadışı bir şekilde ülkeden çıkarıldığını söyleyen Brezilya lehine karar verdi. Zümrüt hâlâ Los Angeles Polis Departmanı'nın kasasında kanıt olarak bulunuyor.



İKONİK ZÜMRÜTLER

Zümrütler yüzyıllardır mücevher olarak kullanılıyor. Fakat bazı örnekleri diğerlerinden sıyrılıp tarihe geçebilmeyi başardı. Jackie Kennedy: ABD'nin ikonik first lady'sinin nişan yüzüğü gelmiş geçmiş en güzel mücevherlerden biri olarak gösteriliyor. 2.88 karat elmas ve 2.84 karat zümrütten oluşan nişan yüzüğü yaklaşık 1 milyon pound (yaklaşık 4.5 milyon TL) değerinde. Elizabeth Taylor: Elizabeth Taylor, zümrüt denince akla ilk gelen isimlerden biri. 1968 senesinde Kleopatra'nın Paris prömiyerinde taktığı zümrüt kolye klasikleşmiş mücevherlerden biri. Angelina Jolie: 2009'da düzenlenen Oscar ödül töreninde taktığı zümrüt mücevherler bu alanda en ünlülerden. 115 karat ağırlığındaki küpelerin ve 65 karatlık yüzüğün toplam değeri 2.5 milyon dolar. (9 milyon TL)



?DEĞERSİZ ÇIKTILAR

Değerli taşlar gözlerimizi kamaştırsa da bazıları zannedildikleri kadar değerli olmayabiliyor. Değersiz oldukları sonradan ortaya çıkan ünlü taşları derledik.



Tanzanya taşı:

2006'da diyetisten David Unwin tarafından 350 bin dolara (1.2 milyon TL) satın alındı. Unwin'in şirketi iflas ettikten sonra, muhasebe kayıtlarında bir hile yapıldı ve taş 14 milyon dolar (50.5 milyon TL) değerindeymiş gibi gösterildi. Değerli olduğu zannedilen taş, en sonunda 10 bin dolara (yaklaşık 36 bin TL) alıcı buldu.



The Life and Pride of America:

Bir mücevher fuarında çöp kutusunda bulunan 1905 karatlık safir taşa bir zamanlar 2.28 milyon dolarlık (8.2 milyon TL) bir değer biçilmişti. Değeri sebebiyle Amerika'nın hayatı ve gururu diye adlandırılan taşa biçilen bu fiyatı değerli taş uzmanları reddetti.

Bugünlerde bu safir bir kağıt ağırlığından farksız.



Teodora:

Kanadalı bir tüccarın 2012 yılında açık arttırmaya çıkardığı Teodora zümrüdü 57.500 karattı. Açık arttırma 1.15 milyon dolardan (4.15 milyon TL) başlasa da sonradan bu taşın yeşile boyanmış bir beril taşı

olduğu anlaşıldı.



The Shipwreck:

Gemi enkazı adını taşıyan bu taş 2011'de dalgıçlar tarafından Florida'da bulundu. 1622'de batan bir geminin hazinesinde bulunduğu söylendi. Taşın zannedildiği kadar değerli olmadığı sonradan ortaya çıktı.