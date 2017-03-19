Medeniyet dediğin tek dişi kalmış faşizm

Demokrasinin beşiği sayılan Avrupa’da ırkçılık yeniden yükselişte. Seçim döneminde olan Avrupa’da aşırı sağ partiler popülist faşizan söylemleriyle oy devşirmeye çalışıyor. Bu partilerin hedefindeyse Türkler ve Müslümanlar var. Kimi İslam yasaklansın diyor, kimi de Türkler’i Avrupa’dan atmanın peşinde

1930'larda Avrupa siyaset sahnesi, sırayla faşist liderlerin ortaya çıkışına tanık olmuştu. Irkçı liderlerin akıl almaz politikaları sonucu, dünya yeni bir savaşa sürüklenmiş, milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, türlü insanlık dramları yaşanmıştı. 2. Dünya Savaşı ile Avrupa faşizmin ne demek olduğunu öğrendi. Avrupa Birliği projesi bu tür felaketlerin önüne geçmek için ortaya atıldı. Avrupa'nın toprağın altına gömdüğü faşizm şimdilerde yeniden hortluyor. Irkçılık günümüzde Avrupa ülkesindeki siyasi partinin eylem ve söylemlerinde gözlemlenmeye başladı. AF Örgütü'nün raporuna göre yaşlı kıtada ırkçılık 1930'lardan sonra en yüksek seviyeye ulaştı. Bunun için eskiden sistemin marjinalize ettiği bu partiler artık iktidara gelebileceklerine bile inanıyor. Tabii bu söylemler ırkçı saldırılara da zemin hazırlıyor. Türkiye'nin son günlerde Almanya ve Hollanda ile yaşadığı krizin arkasında da Avrupa'daki aşırı sağın yükselişi var. Şu aralar seçim arefesinde olan pek çok Avrupa ülkesinde, özellikle ırkçı partiler hedefe Türkler ya da Müslümanları koyarak oy devşirmeye çalışıyor. Fakat Almanya'da Frauke Petry, Fransa'da Marine Le Pen, Hollanda'da Geert Wilders gibi faşizan eğilimli politikacıların iktidar olma ihtimallerinin giderek kuvvetlenmesi, küreselleşmenin ve yaşlı kıta Avrupa'nın geleceğinin tartışmalı hale gelmesine sebep oluyor. İşte ülke ülke Avrupa faşizm haritası...



ALMANYA



Frauke Petry, Jörg Meuthen (Almanya İçin Alternatif eş başkanları)



"İslam, Almanya'nın bir parçası değil, önce bizim milletimiz gelir."

Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, AB ve göçmen karşıtı politikaları ve ırkçı söylemleriyle tanınıyor. Birkaç yıl önce kurulan Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı yapılanma da AfD içinde kök salmaya çalışıyor. PEGIDA İslam ve göçmen karşıtı yürüyüşlerle Almanya'daki aşırı sağ eylemlerin odak noktasını oluşturuyor. Mesela PEGIDA, bir çikolata ambalajında Alman Milli Takımı'nın göçmen kökenli futbolcularının çocukluk resimlerinin kullanılmasına çok sert tepki gösterdi. Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan ve Gana asıllı Bayern Münihli Jerome Boateng'in resimlerinin ambalajlarda yer alması üzerine sosyal medyada linç girişimde bulundular.



FRANSA



MarIne Le Pen (Fransa Ulusal Cephe lideri)



"Fransa'da Müslümanlar, Nazi işgali gibi."

Baba Le Pen'in kurduğu Ulusal Cephe, ilk gününden bu yana ırkçı ifadelerin ve politikaların merkezinde yer aldı. Yerine geçen kızı Marine Le Pen, son günlerde yaşanan olaylara "Neden başka demokrasilerin reddettiği teklifleri topraklarımıza kabul etmeliyiz? Fransa'da Türk seçimleri için hiçbir kampanya yapılmasın" diye tweet atarak dahil oldu. Le Pen, Avrupa'nın öne çıkan diğer aşırı sağcı liderleri gibi AB'den çıkmayı öngörüp aynı zamanda göçmen karşıtı bir politika vadediyor. Fransa'da 23 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu yapılacak.



HOLLANDA



Geert WIlders (Hollanda Özgürlük Partisi lideri)

"Tüm camileri kapatacağız ve yasaklayacağız. Türkiye'den ve Fas'tan çok fazla göçmen geliyor. Hollanda İslam'dan arındırılıp tekrar bizim olacak."

2006 yılında Geert Wilders öncülüğünde kurulan Özgürlük Partisi (PVV) aşırı sağcı popülist bir çizgide. Wilders'in her daim hedefindeyse İslam ve Türkiye var. İslam'ın Avrupa değerleriyle uzlaşmadığını belirten Wilders, daha önce yayınladığı bir videoda da Türk halkına seslenerek Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti. Özgürlük Partisi geçen çarşamba gerçekleşen seçimlerde yüzde 20 oy alarak ikinci parti oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya sergilenen uluslararası teamüllere aykırı tavrın yanı sıra Hollanda'da son zamanlarda islamofobik ve ırkçı saldırılar bir hayli artmış vaziyette. 2016 yılında 20'den fazlası camilere olmak üzere ülkede 100 saldırı gerçekleşti.



AVUSTURYA



HeInz-ChrIstIan Strache (Avusturya Özgürlük Partisi lideri)



"İslam yasaklansın. Viyana İstanbul olmamalı."

Strache, seçim kampanyasında bu sloganlara yer verirken yine 2008 yılında verdiği söyleşisinde "Türkiye Avrupa'nın bir parçası değil. Bu yüzden Avrupalı olmayan bir takımın bugün Avrupa Şampiyonası'nda nasıl oynayabileceği bir soru işareti. O zaman Mısırlı takımlar da gelip oynayabilir" ifadelerini kullanmıştı. Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) geçen aralık ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Norbert Hofer'i aday gösterdi. Hofer, seçimde yüzde 46,7 oranında oy aldı. Seçim propagandasında Türkiye'yi hedef almış ve "Türkiye'nin AB'ye katılması halinde Avusturya'nın AB üyeliğini referanduma götüreceğim" diyerek kampanyasını da genel itibariyle göçmen karşıtlığı üzerine inşa etmişti.



DANİMARKA



Thulesen Dahl (Danimarka Halk Partisi lideri)

"Danimarka'ya Müslüman ülkelerden daha az göçmen almaları çağrısında bulunuyorum. Bu ülkede daha fazla Müslüman için yer yok."

Danimarka Halk Partisi, 2001'den beri hükümette bulunan liberal ve muhafazakar partileri destekleyen milliyetçi muhafazakar çizgide bir parti. 2015 genel seçimlerinde yüzde 21,1 oy alarak ikinci parti olmasına karşın koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalınca hükümette yer alamadı. Parti Avrupa'daki benzerlerinden politika konusunda farklılaşmayarak üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçü azaltmayı, İslam karşıtlığını ve göçmenlerin kültürel asimilasyonunu



İTALYA



Matteo SalvInI (Lega Nord Partisi lideri)

"AB'nin kapısının Türkiye'ye açılması ihtimalini derhal ortadan kaldıralım. Eğer Avrupa bunu yapmazsa, en kısa zamanda bu deliler kafesinden çıkmak bizim açımızdan en iyisi."

İtalya'nın aşırı sağcı Kuzey Ligi (Lega Nord) partisi lideri Salvini ırkçı popülist söylemleriyle partisini atağa kaldırmaya çalışırken, partinin öne çıkan sloganları arasında "İslam'a karşıyız", "Camilere hayır" benzeri ifadeler yer alıyor.



YUNANİSTAN



EleftherIos SInadInos (Altın Şafak Partisi milletvekili)

"Türkler oyunda vahşi köpeklere benzer, düşmanlarıyla savaşmak zorunda olduklarında kaçarlar."

Yunanistan'ın neo-nazi tabanlı partisi Altın Şafak ırkçı söylemlerinin yanı sıra karıştığı şiddet olaylarıyla da sıkça gündeme geliyor. Partinin lideri Nikos Mihaloliakos'un kendini Hitler'le özdeşleştirdiği görülürken, Altın Şafak'ın başı Yunan polisiyle de zaman zaman derde giriyor. Marjinal bir hareket olarak görülmesine rağmen parlamentoda 18 sandalyesi bulunan Altın Şafak, Türk karşıtlığını hareketinin tetikleyici unsuru olarak görmekte.



VE DİĞERLERİ...

Bulgaristan'da Volen Siderov liderliğinde Ataka Partisi ırkçı söylemleri ve Türk düşmanlığı ile biliniyor. Belçika'da Tom Van Grieken'ın başkanı olduğu Flaman Çıkarları Partisi de yine aşırı sağda bulunan ve ırkçı söylemlerle göçmen karşıtı olan bir anlayışta. İsveç'te aşırı sağın adresi Jimmie Akkesson'un liderliğindeki İsveç Demokratları. 2014 seçimlerinde oylarını üçe katladılar.



MEHMET BEDİROĞLU