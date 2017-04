Dünya’ya gökdelen sarkıtılacak

Dünya’dan 50 bin kilometre yükseklikteki bir asteroitten yeryüzüne gökdelen sarkıtılması planlanıyor. Yüzeye temas etmeyecek binadan yerküreye paraşütle atlanacak

Dünya nüfusu arttıkça yeni yaşam alanları için ortaya ilginç fikirler atılıyor. Yerin metrelerce altında on binlerce kişinin yaşayacağı şekilde kurulması planlanan şehirler ile okyanuslarda yüzdürülecek olan kentlerin tasarımları sık sık dünya basınının gündemine geliyor. Ancak hafta içerisinde tanıtılan bir proje, gerçekten sınırları zorladı. İnsana ilk başta "1 Nisan şakası galiba" dedirten projeye göre gökyüzünden Dünya'ya sarkıtılacak bir gökdelen yapılabilir. Çizimleri yayımlanan Analemma Tower isimli yerleşim alanının arkasında ABD merkezli Clouds Architecture Office isimli şirket var. Dünyanın gelmiş ve gelecek en uzun gökdeleni olarak tanımlanan tasarım için "Bilim kurgu filmlerini bile geride bıraktı" yorumları yapıldı. Ancak projenin mimarları Mars'a kurulması planlanan insan kolonisi için geliştirilen şehir çizimleri yarışmasını kazanan ekip olunca gökdelene basının ilgisi daha fazla oldu.



HALATLARLA BAĞLANACAK

Şirketin açıklamasına göre Dünya'dan 50 bin kilometre yükseklikteki bir asteroitten aşağıya doğru bir gökdelen sarkıtmak mümkün olabilir. NASA'nın 2021 yılından itibaren asteroitlerin yakalanıp yerlerinin değiştirilmesine yönelik misyon başlatacağını hatırlatan mimarlık şirketi, kendi projeleri için de uygun bir asteroit bulunabileceğini ileri sürdü. Projeye göre yakalanmasının ardından Dünya yörüngesine yakın bir noktaya çekilecek olan asteroite dev halatlar bağlanacak. Aşağıya doğru sarkıtılacak bu halatlara, her biri yeryüzünde yapıldıktan sonra gökyüzüne taşınacak olan sekiz ayrı dev bölüm monte edilecek. Baş aşağı şekilde planlanan yapı, Dünya yüzeyine ulaşmayacak. Dolayısıyla Analemma Tower'da yaşayacak olanlar yeryüzüne paraşütlerle inebilecek.



DÜNYA TURU YAPACAK

İş merkezleri, ibadethaneler, daireler ve eğlence alanları gibi farklı yaşam alanları bulunacak gökdelende elektrik uzaya uyumlu olan güneş panellerinden sağlanacak. Su ise arıtılmış yağmurlardan elde edilecek. Gökdelenin zirvesi ile en aşağısı arasında 40 dakikalık zaman farkı olacak ve asteroite en yakın noktalarda hava sıcaklığı -40'ları bulacak. Bu nedenle yükseklerde özel kıyafetler giyilecek. Çizimleri hakkında Business Insider sitesine konuşan şirket yöneticisi "Dünya etrafında dönecek olan kule, her gün kuzey ve güney yarımküreler arasındaki yörüngesini izlerken sekiz çizecek. Kulede yaşayanlar 24 saatlik yörüngesel yolculuk sırasında dünya turu yapacak. Ancak Analemma Tower'ın sadece bir hayal ürünü olarak kalması çok mümkün. Yani böyle bir gökdelenin hiç yapılmama ihtimali var. Ancak projemiz ile tüm dünyaya gelişen teknoloji sayesinde nelerin yapılabileceğini ve mimarinin ne boyutlara geleceğini göstermek istedik. Gerçi Avrupa Uzay Ajansı, yakın gelecekte astreoitlerde madenciliğin başlayacağını ve NASA da asteroitlerin kontrol edilebileceğinin sinyallerini veriyor. Analemma Tower belki de bir gün hayal olmaktan çıkar" dedi.