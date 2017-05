Modada Z jenerasyonu devrimi

Satın alma alışkanlıklarınız, lüks tüketime ve markaya olan bağlılığınız bile hangi jenerasyona mensup olduğunuzu gösteriyor. İngiliz Guardian gazetesi, lüks tüketim meraklısı Y Kuşağı'nın (1980-2000 yılları arasında doğmuş olanlar) ardından gelen Z Kuşağı (2000'lerden sonra doğanlar) ile birlikte moda dünyasının tamamen farklı bir alana kaydığını yazdı.Teknolojinin içine doğan, bilgi alma konusunda doyumsuz olan Z Kuşağı için tasarım ve lüks markalar diğer jenerasyonlar kadar önem taşımıyor. Z Kuşağı, hızlı tüketime, aldığı kıyafetin birkaç yıkamadan sonra çöpe dönüşüyor oluşuna tahammül edemiyor.Bu jenerasyon bilgisayarı ilk kullanmaya başladığı andan itibaren sadece dev modaevleri hakkında değil, dünyanın dört bir yanına yayılmış hızlı tüketim tekstil firmaları hakkında da çeşitli haberler alıyor.Bu firmaların bir kısmının gelişmekte olan ülkelerdeki üretim tesislerinde yaşanan olayları sosyal medyadan takip ediyor. İşçilere az maaş ödenmesi, sağlık koşullarının uygun olmadığı noktalarda yüzlerce hatta binlerce kişinin çalışması, çocuk işçilerin varlığı bu jenerasyonu çok rahatsız ediyor. Üretim tesislerinde ölümle biten kazaların oluşuna tahammül edemiyorlar.Bu olumsuzluklar Z Kuşağı'nın yetişmeye başladığı yıllarda hakkında olumsuz birçok haber aldığı bu firmalardan uzaklaşmasına neden oluyor. Peki ne mi yapıyor bu jenerasyon? Tekstil dünyasının resmen köklerinden sarsılıp bambaşka bir kulvara geçmesini sağlıyor...Uluslararası pazar araştırma şirketi Mintel'n yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre yeni nesil çevre dostu, etik değerlere önem verilerek üretilmiş kıyafetler giymek istiyor. Onlar için tekstil ürünlerinin sürdürülebilir olması büyük önem taşıyor.Kopenhag Moda Zirvesi'ni düzenleyen Global Fashion Agenda'dan Eva Kruse, "Öyle bir jenerasyon var ki karşımızda tekstil ve moda dünyası tamamen bakış açısını değiştirmek zorunda. Tekstil dünyası artık daha fazla sorumluluk duygusuyla hareket etmeli. Ucuz, kısa sürede dolabınızdan çıkardığınız, sonrasında ne olduğundan habersiz olduğunuz ürünlerin dönemi sonsuza kadar kapanıyor. Bu jenerasyon ucuz ve daha çok şey alma derdinde değil. Az, daha pahalı ve uzun süre kullanacağı ürünlerin peşinde...Kruse, "Kısa bir süre içinde ucuz, bir sezon sonraya dayanmayan, hızlı tüketim tekstil ürünleri tamamen ortadan kalkacak. H&M, Zara ve Mango'nun sürdürülebilir, ekolojik, geri dönüştürülmüş, etik tekstil ürünlerine yavaş yavaş mağazalarında yer ayırmasının nedeni de bu. Şu an tüm moda ve tekstil dünyasında en büyük yatırımlar bu konulara yapılıyor" diye konuşuyor.Z Kuşağı'nın yarattığı devrimin etkisiyle tamamen etik ve dönüştürülmüş kıyafetler üreten markalar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.Bunlardan en çok bilineni Reformation... Tome, Veja, Matt&Nat da iddialı markalar arasında. Gather&See ve Reve en Vert gibi sanal butikler de etik markaları bir çatı altında topluyor. Bu sitelerden alışveriş yaptığınız zaman giydiğiniz kıyafetin nerede, nasıl, kim tarafından yapıldığını öğrenebiliyorsunuz. Londra'da bulunan 69b Boutique ve The Keep tamamen çevre ve insan hayatına saygılı ürünler satıyor.Emma Watson da tamamen çevreci ve geri dönüşümle üretilmiş kıyafetlerini bir Instagram sayfasında paylaşarak modaseverlere örnek oluyor. Taylor Swift ve Alexa Chung da onun izinden geliyor.