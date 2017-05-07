İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan Deniz Polisleri; insan kaçakçılığı, kayıp kişiler ve intihar olaylarına müdahale ediyor. Boğaz ve şehrin diğer iç suları onlara emanet. Onların olay yeri derin ve mavi sular... Denize atılan bütün suç unsurlarını çıkartarak cinayet, terör ve soygun olaylarının aydınlığa kavuşmasını sağlıyorlarKurbağa Adam veya Balık Adam olarak adlandırılıyorlar. Yaklaşık iki buçuk yıllık süre içinde İstanbul sularından 64 farklı suç aleti çıkaran Deniz Polisleri, denize düşme, boğulma ve intihar olaylarında 2015 yılından bu zamana 38 kişiyi hayata döndürdü. SABAH, Deniz Polisleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki çalışmalarını görüntülediHızlı, seri, atak ve sabırlılar... Yedi gün 24 saat devriye görevindeler. Onların olay yeri derin ve mavi sular... Kimi zaman balıkların arasında delil topluyor, bazen de sualtı kurtarma çalışmalarında görev yapıyorlar.İşlenen cinayet, gasp, terör, yaralama, adam kaçırma, tehdit ve soygun gibi çok farklı suçtan sonra denize ve şehirdeki diğer iç sulara atılan veya saklanan silah, bıçak ve teknolojik aletler gibi suç unsurlarını çıkartarak delillerin Polis Kriminal Laboratuvarı'na teslimini sağlıyorlar.İstanbul'un deniz güvenliği için mesai harcayan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Doktor Mustafa Çalışkan'a bağlı çalışan Deniz Polisleri böylece adli soruşturmalarda önemli rol oynuyor. Onlar; İstanbul'da deniz, gölet, dere, bataklık ve kanalizasyon dahil birçok noktadan sorumlu. Kurbağa veya Balık Adam olarak adlandırılıyorlar. Üniformalarında da bu ifadeler yer alıyor.Mavi suların dibindeki kum ve bazı bölgelerde oluşan balçıkların altına kadar iniyor, elle ve özel dedektörlerle sabırlı bir şekilde arama yapıyorlar. Kimi zaman çözülemeyen bir cinayetin, kimi zaman da bir kayıp olayının aydınlığa kavuşmasında önemli rol oynuyorlar.İntihar ve denize düşme olaylarında kurtarıcı olarak devreye giriyor ve insanların hayatta kalmalarını da sağlıyorlar. Çalınan ve aranan ulusal ve uluslararası deniz araçlarını bulmak ve yaşanan deniz kazaları da Deniz Polisleri'nin diğer görevleri arasında... SABAH, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün Sualtı Ekibi'ndeki dalgıç polisleri ve İstanbul Boğazı'ndaki çalışmalarını görüntüledi. Bir saatlik deniz yolculuğumuzda boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalan ve anında müdahale edilen bir kişinin hayatı da kurtarıldı.İstanbul Deniz Polisleri, 2015, 2016 ve 2017 yılının ilk dört ayında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Su Ürünleri Kanunu, Denizde Can ve Mal Koruma Kanunu ve Pasaport Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle toplamda 426 kişiye idari işlem yaptı. 88 farklı 'Çevreyi Taksirle Kirletme' ve 'Kabahatler Kanunu'na muhalafet' olayına müdahale eden ve yasal işlem yapan Deniz Polisleri, 28 aylık bu sürede 12 çalıntı deniz aracını buldu.Yapılan pasaport ve kimlik kontrollerinde; geçmişte işledikleri farklı suçlardan dolayı tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve polisler tarafından aranan 168 firari, Deniz Polisleri tarafından yakalandı. Yaklaşık iki buçuk yıllık süre içerisinde İstanbul sularından 64 farklı suç aleti çıkaran Deniz Polisleri, 20 farklı denize düşme ve boğulma olayına müdahale ederek toplamda 14 kişiyi yaşama döndürdü. Plajlardaki boğulma ve kayıp vakalarına da müdahale eden ekip, eğitim dalışlarında suyun zemininde buldukları malzemeleri de çıkarıyor ve gerekli görülürse bu deliller Polis Kriminal Laboratuvarı'na incelenmeye gönderiliyor.Çıkarılan malzemelerden en önemlileri; bıçak, silah, diğer delici ve kesici aletler, mühimmat, içlerinde suç unsuru oluşturabilecek bilgi ve belgelerin bulunduğu dizüstü bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve cep telefonları. 2015 yılından bu zamana yaşanan intihar olaylarında 24 kişi anında müdahale edilerek Deniz Polisleri tarafından canlı olarak kurtarıldı. Denizlerdeki güvenlik tedbirleri kapsamında 28 aylık süre içerisinde 508 farklı görevde mesai harcayan Deniz Polisleri, yaşamlarının son bulduğu düşünülen fakat kayıp olarak aranan 116 kişinin cansız bedenini çıkardı.Deniz Polisleri'nin arama çalışmalarında buldukları suç aletleri, cinayet başta olmak üzere adli soruşturmalarda önemli rol oynuyor ve çok sayıda olayın aydınlanmasını sağlıyor. Bunlara bir örnek, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Avcılar'da silahla başından vurularak öldürülen Servet A. (52) isimli kişinin cinayeti...İstanbul Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç polisler, cinayet zanlısı olarak yakalanan ve Servet A.'nın arkadaşı olduğu belirlenen 30 yaşındaki Mehmet G.'nin Deniz Köşkler Mahallesi İskele Caddesi üzerinde sahil kesiminden denize attığı suç aleti silahı sekiz metre açıklıkta, iki buçuk metre derinlikte kayalıkların arasında buldu.Cinayeti itiraf eden katil zanlısı Mehmet G. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. NOrtam suyu ile birlikte delil poşetine konularak incelemeye gönderilen silahın, cinayetin işlendiği suç aleti olduğu belirlendi. NCesetleri bulma işlemlerinde de; tıpkı suç aletlerinde olduğu gibi cesedin bulunduğu noktadan su örneği (Ortam suyu) alan polisler, bu örnekleri de detaylı incelemesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderiyor. Yaşamını yitiren kişinin ciğerlerindeki su ile bulunduğu noktadan alınan ortam suyu örneklerinin karşılaştırıldığı, böylece kişinin boğularak mı öldüğü yoksa başka bir yerde öldürülerek söz konusu noktaya mı atıldığı tespit ediliyor.Dalgıç Polisler, İstanbul Boğazı ve şehrin diğer iç sularında işlenen farklı suçlardan sonra atılan suç aletlerini ortam suyu ile birlikte çıkartıyor. Deniz Polisleri, yaklaşık iki buçuk yıllık süre içerinde İstanbul'daki mavi suların altında oluşturulan olay yerlerinden 64 suç aletini çıkardı.İstanbul'da peş peşe yaşanan üç bıçakla yaralama ve bir silahlı soygun olayı ile ilgili yakalanan D.T., hakkındaki suçlamaları reddetti. Şüpheli, kamera kayıtlarına yansıyan görüntüleri için "Ben değilim" dedi. Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç polisler, D.T.'nin olaylardan kısa bir süre sonra kamera kayıtlarına yansıdığı Sarayburnu'ndaki sahil kesimlerinde sualtı araması yaparak bir adet bıçak buldu ve dört farklı olayın aydınlatılmasını sağladı.Bulunan söz konusu bıçakta parmak izi çıkan şüpheli D.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.İstanbul'daki intihar olaylarında da etkin görev yapan ve sıkı mesai harcayan dalgıç polisler, yine geçtiğimiz yıl Haliç'te denize atlayan ve kısa bir müddet sonra gözden kaybolan Durmuş Y. isimli kişinin cansız bedenini, iki deneme sonucunda 35 metre derinlikte dairesel arama yaparak yüzüstü yatar vaziyette buldu.İstanbul'daki son olayda ise Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dalgıç polisler, 28 Nisan Cuma akşamı saat 22.00 sularında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son veren 29 yaşındaki Fikret G.'nin cansız bedenine 12 saat süren arama çalışmaları ile Rumeli Hisarı'ndaki bir restoranın önünde ulaştı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı İstanbul Liman Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte koordineli bir şekilde çalışan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; insan kaçakçılığı, diğer kaçakçılık konuları (akaryakıt vs.), kayıp kişiler ve ceset arama konularında oldukça yoğun çalışmalar yürütüyor. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi ve diğer deniz araçlarının mürettebatları ile birlikte kontrol ve güvenliklerini sağlıyorlar. İnsan kaçakçılığının önlenmesi adına Boğaz'a giriş-çıkış noktalarında deniz araçlarındaki insanların ve personelin pasaport kontrollerini yapıyorlar. Resmi belgede sahtecilik konularına da bakan Deniz Polisleri, çevre güvenliği ve doğanın korunması ile ilgili de faaliyet yürütüyor. Yasak avlanma yapan avcılar ile çevreyi kirleten deniz araçlarının sahipleri ve sorumlu personelini tespit ederek idari para cezası kesiyorlar. Denizlerin kirletilmesi durumlarında çevreyi kirleten gemilerin sahipleri ve yetkililerine idari ceza kesildikten sonra adli sürecin de başladığı belirtiliyor. Deniz Polisleri'nin kontrollerinde; deniz araçlarının ruhsatları ile personellerin vize sürelerinin incelendiği belirtiliyor. Kanunlara uygun olmayan gemi, tekne ve diğer deniz araçlarının bağlandığı ifade ediliyor. Deniz Polisleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Doktor Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonu altında 29 Eylül 2015 tarihinden itibaren il genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Asayiş uygulamalarında da görev yapıyor. Deniz Polisleri, uygulamalarda sahil kesimlerindeki tüm mekanları ve İstanbul Boğazı'ndaki deniz araçlarını kontrolden geçiriyor.Deniz Polisleri, İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı çalışıyor. 1953 yılında deniz, hava ve kara hudut kapıları ile birlikte kurulan ve ilk olarak 1968 yılında denize inen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün İstanbul'da Adalar, Ambarlı, Balat, Haydarpaşa, Karaköy, Pendik, Sarayburnu, Tuzla ve Zeytinburnu'nda olmak üzere dokuz farklı liman bürosu mevcut. 1890'lı yıllarda; Osmanlı Devleti döneminde de Boğaz trafiğinin teknelerle kontrol edildiğinin altı çiziliyor. İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde 12'si dalgıç polis, 40'ı kaptan ve yardımcı personelden oluşan toplam 120 polis görev yapıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Doktor Mustafa Çalışkan'ın talimatı üzerine 10 kadın polis, kaptan olarak Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde göreve başladı. Güvenlik, koruma ve dalış başta olmak üzere kullanım amacı farklı toplamda 14 deniz aracına sahipler. Suç Önleme ve Soruşturma, Pasaport ve Sualtı Grup Amirliği isimli üç bürodan oluşan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü 10 bot, üç Zodiac, bir jet-ski, iki de dalış malzemelerinin bulunduğu ve ulaşım için kullanılan kara aracını kullanıyor.Deniz Polisleri özel eğitimlerle seçiliyor. Kondisyon, sağlık, ilk yardım ve dayanıklılık testlerinden geçerek seçiliyor ve özel eğitimler alarak yetiştiriliyorlar. Deniz Polisi adayları önce yazılı, ardından da spor sınavlarından geçiriliyor. Spor sınavlarında aşama ve belirlenen limitleri aşamayan adaylar kesinlikle Deniz Polisi olamıyor. Geçtiğimiz yıl deniz polisi olabilmek için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne toplam üç bin başvuru yapıldığı ve 30 personel alındığı belirtiliyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün Balat'taki yerleşkesinde polislerin kondisyon amacıyla kullandıkları bir spor salonu var. Deniz Polisleri, kaza sonucunda denize düşen veya işlenen suçlardan sonra kasıtlı olarak denize atılan araçların çekicilere bağlanarak çıkarılmasına da yardımcı oluyor.Günümüz teknolojik gelişmelerini takip eden ve bu anlamda sürekli olarak yenilenen Deniz Polisleri, İstanbul Boğazı'ndaki emniyet tedbirleri kapsamında da görev yapıyor. Kürek yarışları başta olmak üzere sportif etkinliklerde ve devlet büyüklerinin katıldıkları programlarda güvenliği sağlıyorlar. 2016 yılında İstanbul Boğazı'ndan bir milyon yolcunun geçtiği ve kontrollerinin Deniz Polisleri tarafından yapıldığı belirtiliyor. Yedi gün 24 saat boyunca özel bir radar sistemi ile İstanbul Boğazı'ndan ve suyun altından geçen bütün deniz araçlarının takip edildiği de ifade ediliyor. Doğal afetlerde de görev yapan Deniz Polisleri'nin ilerleyen dönemlerde özellikle komşu ülkelerde yaşanan doğal afet olaylarında görevlendirilmesinin de gündemde olduğunun altı çiziliyor.