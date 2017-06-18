Ekran başındaki suç avcıları

Burası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi (KGYS)... İstanbul'un asayişinin merkezi... Şehrin bütün kameraları buradan izleniyor. Onarımı ve yenilenmesi geçtiğimiz ay tamamlanan, toplam 300 personelin görev yaptığı ve eski adı MOBESE olan KGYS Merkezi'nde mesai saati yok. Üç farklı vardiya halinde çalışan polisler yedi gün 24 saat aynı dinamizmle vatandaşların hizmetinde... 24 farklı monitörden izleme yapan polisler, şehrin farklı noktalarında işlenen çeşitli suç olaylarında gönderilen ve delil niteliği taşıyan fotoğraf ve videoları titizlikle inceliyor. Suçluların ve organize çetelerin izi bu merkezden sürülüyor.Gelişen teknolojiden yararlanmak ve her geçen gün artan ihtiyaçların karşılanabilmesi için yenilenen merkezin en önemli özelliklerinden biri; LCD monitörlerden 4K çözünürlüklü görüntü elde edilebilen DLP küp monitörlere geçilmiş olması... Bu yenilik ile daha fazla detay ve ayrıntının görüntülere aktarılabildiği ifade ediliyor. Kameralar, sabit ve hareketli olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hareket kabiliyetine sahip kameraların 360 derece açıyla görüntü elde edebildiği ifade ediliyor. İstanbul'un bir noktasından elde edilen görüntü, 24 monitör birleştirilerek dev bir ekrandan en ince ayrıntısına kadar takip edilerek izlenebiliyor.Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknoloji ve Muhabere Elektronik Birimleri tarafından yönetilen KGYS Merkezi, İstanbul'un güvenliğinin sağlanmasında çok önemli rol oynuyor. Bin 655 noktaya yerleştirilen altı bin 620 yüksek çözünürlüklü şehir güvenlik kamerasının bağlı olduğu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde çalışan polisler, 155 Polis İmdat Hattı ile Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine harekete geçiyor. Şehrin farklı noktalarından gelen ihbarların ulaştığı polisler; uydu takip sistemleriyle elektronik haritalardan takip ettikleri resmi polis araçlarını konumlarına göre ihbar noktalarına yönlendiriyor. Olay yerleri ile ihbar noktalarına en yakın olan polislerin vakit kaybetmeden harekete geçmeleri ve vatandaşların mağduriyetlerinin engellenmesi sağlanıyor.KGYS Merkezi'nin polisleri; gasp, kapkaç, silahlı soygun, cinayet ve terör başta olmak üzere çok sayıda suçun aydınlanmasını sağlıyor. İstanbul'da meydana gelen trafik kazalarında da bu merkezden görüntü incelemesi yapılıyor. KGYS Merkezi'nde Plaka Algılama-Tanıma Sistemi de mevcut... Bazı güzergahlarda bulunan kameralarla izlenen bu sistem ile çalıntı ve aranan araçların tespiti ve hızlı bir şekilde bulunması sağlanıyor. Ayrıca yine asayiş ve terör gibi farklı suç olaylarında kullanılan araçların geçiş güzergahları da seyir halindeyken bu sistem ile tespit ediliyor. Tıpkı, geçen ay Anadolu Yakası'nda peş peşe üç silahlı soygun olayı gerçekleştiren ve çökertilen üç kişilik çetede olduğu gibi... Kamera görüntülerinden kullandıkları çalıntı araç tespit edilen çete üyeleri A.R., T.D. ve A.N., görüntülerin incelenmesi ve güzergahlarının saptanması sonucunda son silahlı soygunlarının ardından yakalandı. Üç çete üyesi de delil olarak dosyalarına sunulan görüntülerle tutuklandı. KGYS Merkezi'nde görevli polisler, konser ve maç gibi çeşitli organizasyonlarda etkinlik alanlarının çevresindeki kameraların kayıtlarını da güvenliğin üst düzeyde sağlanması için incelemeye alıyorlar.Yenilenen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nin İstanbul'un 39 ilçesinde mini izleme merkezleri de bulunuyor. İlçe Emniyet Müdürlükleri'nin bünyesinde görev yapan polisler, kendi sorumluluk sahalarında yer alan kameraların görüntülerini inceliyor. Geçmişe yönelik izleme de yapılabilen ve görüntüler üzerindeki bütün delillerin toplandığı KGYS Merkezi'nde mesai harcayan polisler ayrıca 10 ayrı LCD ekrandan tüm haber kanallarını da 24 saat boyunca takip ediyor.İstanbul genelinde asayiş, genel güvenlik ve terör konuları başta olmak üzere Emniyet Teşkilatı'nı ilgilendiren tüm güncel olay ve konularla ilgili haberler basına yansıdığında; suça ve suçlulara anında müdahale edebilmek için sahadaki meslektaşlarına yönlendirme ve üst makamlara bilgi paylaşımı yapıyorlar. KGYS Merkezi'nde görevli polislerin çalışma şartları da özel olarak düşünülmüş... Elektrik tasarruflu, radyasyonu düşük ve radyasyon önleyici bazı teknolojik cihazlarla çalışıyorlar. Ayrıca rahatsızlık duymamaları ve konsantrasyon eksikliği yaşamamaları için Akıllı Bina Teknolojileri'nin kullanıldığı KGYS Merkezi'nde akıllı aydınlanma sistemi ve ses yalıtımı da var.KGYS Merkezi'nin asıl amacının; şehrin asayişinin sağlanması ve ülkemizin iç güvenliğine tehdit oluşturabilecek olayların bertaraf edilmesi olduğuna vurgu yapılıyor. Plaka Tanıma Sistemi'nin yanı sıra; kırmızı ışık ve hız ihlalleri de GPS takip sisteminin de içerisinde olduğu KGYS Merkezi'nden tespit edilebiliyor. Kameralardan takip sistemlerinde bulunan Perdeleme Tekniği ile özel hayatın gizliliğine hassasiyetle dikkat edildiğinin de altı çiziliyor. Özel hayatın ve konut dokunulmazlığının korunması amacıyla hazırlanmış bu sistem ile vatandaşların hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesinin engellendiği ifade ediliyor.155 Polis İmdat Hattı ve Acil Çağrı Merkezi'ne gelen gereksiz ve yanıltıcı ihbarların sayısının fazla olduğuna dikkat çekiliyor. Aramaların bu şekilde olduğunun tespit edilmesiyle arayan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığının ve soruşturma açıldığının altı çiziliyor. Vatandaşların cezai işlemlerle karşılaşmamaları için bu tip aramalardan kaçınmaları gerektiği belirtiliyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KGYS TIR'I da toplumsal olayların, yılbaşı, maç ve konser gibi etkinliklerin olduğu günlerde güvenlik önlemleri kapsamında sahada oluyor. İçerisinde çağrı merkezi ve 12 ekran bulunan TIR'dan, İstanbul genelindeki bütün kameralara bağlanılarak görüntü elde edilebiliyor. TIR içerisinde incelenen delil niteliğindeki görüntüler, yönlendirme de yapılan sahada görevli polislere aktarılıyor.