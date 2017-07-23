Dr. Ümit Aktaş: Güneş tepedeyken güneşlenin!

BUGÜN NELER OLDU

Yıllardır güneşten uzak durmamız konusunda uzmanlar tarafından defalarca uyarıldık. Özellikle 12:00-16:00 arasında kesinlikle güneşe çıkmamız gerektiği söylendi. Meğer güneş sanıldığı kadar düşman değilmiş. Bize söylenenin aksine öğlen güneşi şifa bile olabiliyormuş. Dr. Ümit Aktaş, güneş konusunda yanıltıldığımızı ilk söyleyen isimlendendi. Tartışmaya Prof. Dr. Canan Karatay da katıldı, güneşin zararlı olmadığını söyledi.Biz de güneş hakkında doğru bildiğimiz yanlışları Dr. Ümit Aktaş'a sorduk. Aktaş'a göre güneş düşmanımız değil, aksine dost!Dr. Aktaş, "Güneş sağlığımız için elzem olan D vitamininin sentezlenmesi için gereklidir. Vitamin olarak bilinse de aslında bir hormon olan bu değerli molekülü üretmek için D vitamini zengini gıdalar ve güneş ışınlarının bir ekip olarak çalışması gerekir" diyerek ekliyor, "Yani siz vücudunuza ciğer, serbest gezen tavuk yumurtası gibi zengin kaynaklarla D vitamini alacaksınız, sonra da güneşlenerek bu vitamini aktive edeceksiniz. "Güneşten kaçınmalısınız yoksa kanser olursunuz" önerisi hem yanlış hem de son derece tehlikeli! 2010 yılında yapılan bir araştırma ile bu hormonun bağışıklık sistemini aktive ettiği kanıtlandı. Bu ne demek? Güneşten kaçınarak bağışıklık sisteminizin çökmesine neden oluyorsunuz. Bağışıklık sisteminiz çöktüğünde ise gripten kansere kadar tüm hastalıklara karşı tek savunma hattınızı kaybetmiş olursunuz. Size söylenenin aksine güneş değil güneşsizlik kanser yapar. 2016 yılına ait yeni bir araştırmaya göre sadece D vitamini rezervinizi dolu tutarak kansere yakalanma riskinizi % 65 azaltabilirsiniz!"Güneş tepedeyken köşe bucak kaçmanın doğru olmadığının altını çiziyor ve "Dörtten sonra değil, güneş tam tepedeyken, yani gölgenizin en kısa olduğu zamanlarda güneşlenmelisiniz. Güneşin tepede dik olduğu saatlerde UV B ışınları gelir, D vitamini sentezini sağlayan işte bu UV B ışınlarıdır. Güneşin yatay geldiği saatlerde dünyaya ulaşan UV A ışınları D vitamini sentezlemez. Kansere neden olan da yine UV A ışınlarıdır! Yani, D vitamini rezervinizi dolu tutmak için size söylenin aksine öğlen güneşinden faydalanmalısınız. İnsan vücudunun D vitamini üretim saatleri de, 11.00- 13.00 arasıdır."Aktaş güneş kremlerinin vücudun D vitamini sentezlemesinin önüne geçtiğini belirtiyor, "Diyelim ki öğlen saatlerinde vücudunuza bir şey sürmeden 20 dakika güneşlendiniz, ama daha saatler boyu deniz kenarında kalacaksınız. O zaman da üstünüze ince, beyaz Şile bezi bir bluz ya da pamuklu bir tişört giyin, başınıza geniş kenarlı bir şapka takın öyle korunun. İçi kimyasallarla dolu güneş kremlerini kimseye önermiyorum."Sadece güneşin yeterli olmadığını vurgulayan Aktaş, "Eğer diyetiniz D vitamini zengini gıdalar açısından zengin değilse ne kadar güneşlenseniz de olmaz. Bunun tam aksi de geçerli. İstediğiniz kadar D vitamini zengini beslenin, güneş olmazsa vücudunuzdaki D vitamini aktive olmayacak ve vücuttaki tüm metabolik faaliyetlerde rol oynayan, yaklaşık üç bin genle etkileşim içinde olan, bağışıklık sistemini aktive eden bir forma dönüşmeyecektir" diyerek uyarıyor.D vitaminin eksikliğinde neler olacağını soruyoruz, Ümit Aktaş'ın cevabı düşündürücü, "D vitamini vücut için olmazsa olmazdır! D vitamini yokluğunda kansere yakalanma, kemik erimesi, romatizma, depresyon ve diyabet riskiniz artar. Üstelik güneş ve kalp sağlığı arasında farklı bir ilişki daha olduğu anlaşıldı. Güneş ışınları cilde değdiğinde vücut sadece D vitamini sentezlemiyor aynı zamanda sisteme nitrik oksit de salınıyor. Bu molekülün özelliklerinden biri de damarların gevşemesini ve kan akışının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Vücutta yeterli miktarda nitrik oksit varsa yüksek tansiyon probleminiz olmaz, dolayısıyla da kalp krizi geçirme riskiniz önemli oranda azalır. Yani güneşlenerek kendinizi yüksek tansiyon probleminden, kalp krizinden de korumuş oluyorsunuz."Yaz aylarında depoladığınız D vitamininin kışın kullanıldığını belirten Aktaş, "Kış aylarında güneş ışınları yatay gelir ve maalesef UVB ışınları alamazsınız. Ama şöyle bir avantajımız var, D vitamini vücutta depolanabiliyor. Yani eğer yaz aylarında güneşten etkin bir şekilde faydalandıysanız kış aylarında da vücudunuzda yeterli D vitamini olacaktır" diyor.