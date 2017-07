Mevlana aşkı dünyayı sarıyor

BUGÜN NELER OLDU

"İnsan kısmı bir misafirhane,Her sabah yeni birisi gelir.Bir sevinç, bir bunalım, bir zalimlik,Aniden farkına varmak bir şeyin,Hepsi beklenmedik misafir.Hepsini karşılayıp eyle!"Ünlü müzik grubu Coldplay'in solisti Chris Martin, Mevlana'nın Misafirhane şiiri ile hayata tutunduğunu söylemişti. Güzel oyuncu Gwyneth Paltrow ile boşanma sürecinde yaşadığı zorlukları Mevlana ile atlattığını belirten Martin, bu güzel sözleri albümüne taşıdı.Bir diğer ünlü şarkıcı Pink çocukları ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafına Mevlana'nın "Ölüydüm, diri oldum. Ağlayıştım, gülücük oldum. Aşk devleti geldi de, ben ebedî devlet oldum" sözlerini paylaştı. Popun kraliçesi Madonna birçok kez Mevlana'nın şiirlerini kendi sesiyle okudu. Son olarak ünlü şarkıcı Beyonce, ikizlerinden birine Rumi ismini verince Mevlana yine dünya basınında geniş yer buldu.New York Times'tan BBC'ye, Guardian'dan CNN'e birçok yayın kuruluşunda Mevlana'nın Afganistan'dan başlayıp, Türkiye'de tamamlanan hayatı geniş şekilde ele alındı. New Yorker dergisindeki yazıda Mevlana için "13'üncü yüzyılın efsanesi Mevlana Celaleddin Rumi'nin mezarı Konya'da her yıl milyonlarca kişiyi ağırlıyor. Ama 37 yaşında Şemsi Tebrizi ile tanıştıktan sonra yaşamını yitirdiği 67'sine kadar yazdığı aşk dolu 3 bin şiirinin ünü tüm dünyaya yayıldı. Mevlana'nın derinliği sonunda Beyonce'u da içine çekti" denildi.Mevlana'yı ile olarak 1972 yılında haber yaptıklarını hatırlatan ve 1999'da 'Tarihin en etkili kişileri' listesine aldıklarını hatırlatan Time dergisi "Mevlana Celaleddin Rumi'nin izinden gidenlere Beyonce ve Jay Z de eklendi" yorumunu yaptı.Aslında Batı dünyasında Mevlana merakı çok eskilere dayanıyor. Biyografisi birçok ünlü yazar tarafından defalarca kaleme alınan Mevlana'nın şiirleri şimdiye kadar en az 23 farklı dile çevrildi. 2 milyondan fazla satan şiirleri ABD'de her yıl en çok satanlar listesine giriyor.Mevlana sadece müzik dünyasının efsanesi değil. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde de Mevlana adına açılan binlerce sosyal medya hesabı var. Shakespeare'in sözleri gibi düzenli olarak Mevlana'nın şiir ve sözlerini İngilizce Tweet atan hesapları on binlerce kişi takip ediyor. Siz de Mevlana'nın adını İngilizce 'Jalal al-Din Rumi' olacak şekilde sosyal ağlara yazarsanız İspanyolca'dan Çince'ye kadar onlarca dilde paylaşıma rastlayacaksınız.