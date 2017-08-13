Hiroşima’dan mektup var

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın dışarıya en kapalı ülkesi olarak kabul edilen Kuzey Kore ABD arasında son zamanlarda yaşanan nükleer gerilim giderek tırmanıyor. Her iki ülke birbirini nükleer silah ile tehdit ediyor. Komünist rejim ile yönetilen Kuzey Kore'nin direkt tehdidi altında olan ABD, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere birçok ülkenin basınında olası nükleer savaş senaryoları yazılıyor. Haberlerde atom bombalarına karşı nelerin yapılabileceğinden bahsediliyor.Uzmanların görüşüne göre Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore ile Trump başkanlığındaki ABD arasındaki çıkabilecek savaş, bir anda Üçüncü Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyebilir. Üstelik nükleer bombaların dahil olmasıyla birlikte böyle bir senaryonun dünyayı 'kıyametin' eşiğine getireceğinden bahsediliyor.Time dergisi, atom bombalarının kullanıldığı yerler olan Hiroşima ve Nagasaki'nin 72'nci yılı anısına bir haber yayımladı. ABD'nin 1945'te atom bombası attığı iki kentte hayatta kalanların açık mektuplarına yer verildi. İşte o acı hatıralardan bazıları:Nagasaki'ye 4.7 kilometre uzaklıkta oturuyorduk. O gün annem 'İçimde kötü bir his var. Bugün okula gitme. Evde kal' demişti. İşte ben belki de annemin bu hissi sayesinde hayatta kaldı. Şimdiki gençler savaşın ne olduğunu bilmiyor. Ölenler genellikle sıradan vatandaşlar oluyor. Bütün kalbimle savaş çıkmasın diye dua ediyorum. Nükleer silahların insanların yaşadığı dünyada yeri yok.Nagasaki'ye 2.2 kilometre uzaklıktaydık. Atom bombası yerden 500 metre yüksekte patlamıştı. Ama kilometrelerce alana aşırı ısı, basınç dalgası ve radyasyon yaydı. Yani insanları 3 kez öldürdü. 2008 ve 2010'da mide kanseri ameliyatları oldu. Bombanın etkisi hala sürüyor. Hatta çocuklarımızı, torunlarımızı bile etkiledi. Yeni neslin atom bombaları dünyadan yok etmesi için dua ediyorum.6 Ağustos sabahı korkunç bir patlama duyduk. ABD'nin kullandığı B-29 tipi ağır bombardıman uçağı olduğunu düşündüm. Cama koştuk. Ama uçak falan yoktu. Evimiz Hiroşima'daki atom bombasının atıldığı yere 2 kilometre mesafedeydi. Vücudumda hala o saldırıdan kalan yaralar var. Tek yapmak istediğim o günleri unutmak.9 Ağustos'tu. Güneşli bir güne uyanmıştık. Evimiz atom bombasının atıldığı yere 500 metre uzaklıktaydı. Annemi, babamı, 4 kardeşimi kaybettim. Hatıralarım o kadar kötü ki anlatacak söz bulamıyorum.