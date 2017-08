Bağcılar’ın kahramanı olmak istiyorum

BUGÜN NELER OLDU

'Üst devrem' Olkan Özyurt omzuma dokunuyor ve bilgisayarının ekranını gösteriyor. Ekranda You- Tube'da bir video açık.Bir grup gencin yapmış olduğu hoş bir parodi videosu bu.Daha önce bu ekibin çektiği videolardan birkaçını izlediğimi hatırlıyorum. Olkan Abi "Görüşsene şu çocuklarla" diyor. Çok tutmuş şarkıların parodilerini yapmaktan ziyade bu ekibin keskin bir mizahı, yaşadıkları yer olan Bağcılar'a, gençliğe ve hayata dair sözleri olduğu daha ilk bakışta anlaşılıyor. Dolayısıyla "Neden olmasın" diyerek videoların yüklendiği kanalın isim ve fikir sahibi Emre Özkan 'a ulaşma çabalarım böylece başlıyor. Oğuzhan Koç 'un Bulutlara Esir Olduk, Derya Uluğ'un Canavar, Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkılarına çektikleri parodiler ile Emre Özkan ve arkadaşları internet dünyasında haklı bir üne kavuşmuş durumdalar. Biz de Emre ile tüm bu parodi videoların ve şarkıların doğup beslendiği yerde, Bağcılar'da, buluşmak üzere sözleşiyoruz. Türkiye'nin bu en kalabalık ilçelerinden birinin sınırlarının içine girdiğimiz anda farklı bir dünyanın da kapısını aralayıvermiş oluyoruz. Az sonra Emre'nin de söyleyeceği gibi bu semtin her bir köşesi apayrı hikâyelerle dolu ve hakikaten herkesin hem kafası hem bedeni çalışıyor.Emre ile oturuyoruz bir köşeye ve en baştan hikâyesini anlatmaya başlıyor. 1993 yılında Samsun Havza'da doğmuş.Henüz 1,5 yaşındayken ise Bağcılar'a taşınmışlar. O gün bugündür burada yaşıyor. Bu semtin çocuğu olmuş. Sekiz yıllık ilkokul hayatını yedi farklı okulda bitirerek kendi ifadesiyle sıkıntılı bir eğitim hayatı geçirmiş. "Biraz dik kafalı ve fikirleri herkesle örtüşmeyen bir çocuktum" diyerek açıklıyor bu durumu.Şu an ise İstanbul Arel Üniversitesi 'nde Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nde okuyor.Aynı zamanda hem düğünlerde piyanistlik yapıyor, hem çekmecesinde onlarca parodi metnini ve şarkı sözünü hazır tutuyor hem de sıradaki yeni klibinin hazırlıklarını sürdürüyor.Sohbet ilerledikçe en büyük amacının sağlam bir yönetmen olmak olduğunu anlatıyor. Ama öncesinde Emre'nin müzikle ilk bağlarını oluşturmasına, arkadaşlarıyla YouTube'da on milyonlarca defa izlenen parodi videolarının çıkma sürecine ve pek tabii Bağcılar'a da balıklama dalıyoruz.- Ben aslında müzisyen kökenliyim, ama yaptığım müzikle bir türlü sesimi duyuramadım. Kendi kendime diyordum ki "Aslında kaliteli müzik yapıyorum ama neden bir türlü olmuyor, biz nasıl dikkat çekeriz?" Ne kadar çok alkış alırsan o kadar iyi sanatçı oluyorsun çünkü. Alkış alman için de insanların seni dinlemesi, izlemesi lazım. Peki insanlar nasıl dinleyeceklerdi? Dedim ki şarkıların sözlerini değiştirelim, sanatçıların tepkilerine bakalım. Burası aslında işin kilit noktasıydı. Oğuzhan Koç'un şarkısını değiştirip yaptık, Oğuzhan Koç bize sert çıkabilirdi, parçamıza telif gelebilirdi dolayısıyla her şey bozulabilirdi. Çok şükür demek ki bizim ülkemizde bazı değerler gelişmiş ki insanlar genel olarak hoşgörülü yaklaştılar bize.- Çok beğendiler. Örneğin Oğuzhan Koç katıldığı bir radyo programında "Bulutlara Esir Olduk parçam iki kere patladı birincisi ilk çıktığında, ikincisi ise parodileri yapıldığı zaman" dedi.- Grup Vitamin çok sevdiğim ve saydığım bir grup. Daha önce de benzetenler oldu. Demek ki onları bilen 30'larındaki insanlara da ulaşmışız.- Burada, Bağcılar'da birtakım imkansızlıklar var. Ama biz de çevremizde olup bitenlere karşı bir tavır göstermek istiyoruz, insanlara kendimizi duyurmak istiyoruz. Birilerinin Bağcılar'a dönüp bakabilmesi açısından parodi çekme, şarkı yapma bunun, şu an için, en iyi yolu.- Bunlar benim paralel evrenim diyebilirim (gülüyor). Ben bunları yaşamıyorum ama yaşayabilirdim. Bağcılar'da bu gerçeklik var çünkü.- Çok çalıştırdım kafayı, insanlarla sohbet ettim, hayat hikayelerini dinledim. Kendimden büyüklerle muhatap oldum her zaman. Yaramazlıkların hepsini küçükken yaptığım için büyüyünce uslandım diyebilirim. Zaten bir süre sonra kendini tanıyıp keşfediyorsun. Kendimi erken tanıdım ve bu en büyük avantajım.- Amca oğlumun düğününde oldu. Yedi yaşındaydım. Orkestra kurulmuştu benim de hayli ilgimi çekti. Merak ettim gittim yanlarına, tabii kovdular beni, küfür falan ettiler (gülüyor). Ben ilgimi çektiği için oradaydım, yani zoruma gitti neticede. Sonra harçlıklarımı biriktirmeye başladım. Babam "Ne yapacaksın bu paraları" diye sorduğunda "Org alacağım" dedim.- Evet. Babam bana org aldıktan sonra hemen çalmaya başladım. Herhangi birisi de öğretmedi, herhangi bir kursa da gitmedim. Notayı bile geçen sene kendim öğrendim.- 16, 17 yaşlarımdaydım. Bazı şarkılar yapmak istedim, böyle bir yandan birilerine laf sokan, bir yandan parodi tarafı da olan. Bunu pop müzikle yapmam mümkün değildi.- Mesele şu ki, nasıl dikkat çekebilirsin ve müziğini kime yapıyorsun? Rock müzik yapsak bizim hitap ettiğimiz kesime uzak bir tarzda oluruz ve sesimizi duyuramayız. Bizim işlerimiz de direkt Bağcılar halkınaydı işte. Mesela ben kadına şiddet hakkında bir şarkı yaptım, bunu bir pop şarkısıyla yapamazdım, istediğim coşkuyu yakalayamazdım.- Bağcılar'da samimiyet ve doğallık gibi değerlerin paradan daha çok önemsendiğini gördüm. Esnaflık, kardeşlik, birlik, beraberlik gibi kavramlar bugün artık öyle her yerde karşınıza çıkabilecek şeyler değil. Buradaki insanların hepsi orijinal. Elit bir semte gittiğiniz zaman görürsünüz ki orada kimse kendisi değildir. Herkes cebindeki paraya göre bir kılığa bürünmüş ve o rolü oynuyordur. Hepsi birer oyuncudur ama bunu kamera karşısında yapamazlar. İşte burada öyle bir şey yok.- Ben oralarda yaşamak istemiyorum. İstesem şu anda o semtlerden birinde yaşayabilirim. Oralarda yaşayıp sıradan bir insan olacağıma yaşadığım semti elitleştirmeye çalışıp oranın kahramanı olurum.- Cümleye gerek yok tek kelime yeter: Samimiyet.- Kesinlikle. Ben aslında videolarımda Bağcılar'da gördüğüm samimiyeti ve doğallığı aktarmaya çalıştım. Küçük şeylerden mutlu olabilmek bunlardan biri... Bağcılar gerçeğini ben size şöyle özetleyeyim: Bir yerde eğer zorluk, imkansızlık varsa orada kafalar da bedenler de çalışır.Buradaki herkesin kafası çalışıyor sadece kendilerini duyuramıyorlar.- Allah'a şükür öyle bir şeyle karşılaşmadım henüz.- Açıkçası ona da dikkat etmiyorum. Akışına bırakıyorum. Biraz kişiliğimle alakalı bu. Mesela cebime biraz para girdi diye Bağcılar'dan çıkacağım diye bir şey söz konusu değil. Bakın bu söyleşiyi bile şu an Bağcılar'da yapıyoruz. Çünkü burası benim doğduğum ve beslendiğim yer, burası benim ben olduğum yer.- Kesinlikle hayır. Çünkü ben kendimi bilen bir insanım. Şandır, şöhrettir zaten insanı değiştirmemeli. Ben şu an bir şeyler yapıyorsam, ailemin durumu iyi olsun, benim geleceğim biraz iyi olsun, ilerde çocuklarımız iyi yetişsinler diye yapıyorum. Yani fazlası yok. Altımda şu araba olsun, şurada yaşayayım gibi bir amacım yok ki zaten. Amacım kendimi doğru bir şekilde yansıtıp çevreme faydalı olabilmek.- O şarkıyı babam yazdı. Tamamen içinden gelerek saf duygularıyla kalemini çalıştırdı ve bana gelip "Bunu bestelemeni istiyorum" dedi. Böylece biz de kendi görüşümüzü göstermiş olduk ailecek. Üstüme düşeni yaptım diyebilirim.