İstikbalin Gözyaşları beyazperdeye düşecek

Türkiye'ye sürekli yerli ve milli sermaye kazandırmayı hedefleyen ve bunu da büyük oranda başaran Demirağ bir çok ilke imza attı. İlk uçak fabrikasını kurup kendi açığı okullarda pilot eğitimleri verdi. Ancak talihsiz bir kaza neticesinde dönemin CHP
hükümeti İsmet İnönü
fabrikayı kapattı, yurtdışından aldığı siparişleri de iptal ettirdi. "İstikbal göklerdedir" diyen Atatürk'ün partisi onun ölümünden sonra tüm projelerini engellemek ve milli sermayeyi ortadan kaldırmak için elinden geleni yaptı. Tüm bu gizli kalmış ve birçok kişi tarafından hâlâ ismi dahi bilinmeyen Demirağ'ın hayatı İstikbalin Gözyaşları filminde anlatılacak.
DEV PLATO KURULACAK
Yönetmenliğini Umut Ertek
'in yapacağı ve yapımcılığını Burak Öztürk'ün üstlendiği filmin senaryosu iki yılda tamamlandı. Film için 30 milyon liralık bir rekor bütçe harcanacak. Senarist Umut Ertek "Görsel efektlerle zenginleştirilecek proje için dev bir plato kurulacak. Filmin senaryo danışmanı ise, Nuri Demirağ
Bitmeyen Şarkımız isimli kitabın yazarı Caner Akkurt olacak. Yönetmen Umut Ertek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça dile getirdiği Cumhuriyet döneminin iş adamlarından Nuri Demirağ'ın hayatını konu alan İstikbalin Gözyaşları isimli film için hazırlıklara başladık. Önümüzdeki yaz çekimlere başlamayı düşünüyoruz. İnşallah 2019'da vizyonda olacak" dedi.
İNÖNÜ'YE SÖZ GEÇİREMEDİ
Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük bir girişimcilik cesareti gösteren Nuri Demirağ, dönemin en kaliteli uçaklarını üreterek büyük bir başarı gösterdi. Ancak tarihe geçme sebebi çok manidar oldu. Üretmiş olduğu uçakların üretimine dönemin İnönü hükümeti izin vermemekle kalmadı, yurt dışından gelen siparişleri de yasakladı. Nuri Demirağ yolcu tipi uçağına uluslararası, 'A'sınıfı belge alsa da dönemin hükümetine bir türlü söz geçiremedi.
"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR"
Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kuran ve ürettiği iki ayrı uçak modeli ile büyük bir başarıya imza atan Demirağ, söz verdiği üzere 65 adet çift motorlu uçağı dönemin Türk Hava Kurumu
'na teslim etti. Ancak dönemin İnönü hükümetinin baskısı ve uçaklardan birinin sadece pilotaj hatası yüzünden düşmüş olmasından dolayı tüm emekler çöpe atıldı. Fabrikalar kapatıldı, siparişler iptal edildi, uçaklar yok edildi.
ERDOĞAN DESTEKLİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'da yaptığı konuşmada Nuri Demirağ için şunları söylemişti: "Fabrika kuruyor, pilotları yetiştirmek için bir okul, bu okula öğrenci yetiştirmek için de havacılık ortaokulu kuruyor. 1938 yılında Türk Hava Kurumu'nun siparişini verdiği uçağın testleri yapılıyor. Bu esnada uçak açılan bir çukura düşüyor ve sipariş iptal ediliyor. Ancak Demirağ pes etmiyor. Yine de Nuri Demirağ'ın uçaklarına talep olmadığı gibi yurt dışına satış izni de verilmiyor. Fabrikanın kapısına kilit vuruluyor. Uçaklar hurdacılara satılıyor. Pistin bulunduğu alan kamulaştırılıyor ve buraya daha sonra Atatürk Havalimanı
kuruluyor. O tarihten bu yana uçaklarımız yurt dışından alınıyor."
NURİ DEMİRAĞ KİMDİR
?
Devlet Demiryolları inşaatının ilk müteahhitlerinden. Türkiye'nin 10 bin kilometrelik demiryolu ağının 1250 kilometrelik bölümünün inşasını gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu, ilk sigara kağıdı üretimi, ilk yerli paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştiren, İstanbul Boğazı
üzerine köprü yapılması, Keban'a büyük bir baraj yapılması düşüncelerini ilk kez gündeme getiren kişi olarak biliniyor.