Ünlü olmak isteyenlere tek sözüm var: Başarılar!

Ekranların sade, kendi halinde güzellerinden biri Öykü Karayel . Hali, tavrı, konuşması sakin. Ancak bir role büründüğünde farklı bir tarafını gösterenlerden. Belki de bu yüzden, televizyon dizilerinden sıyrılıp, sinemada boy gösterdiğinde daha da bir devleşiyor bu ufak tefek kız. Son olarak Pelin Esmer'in Barış Bıçakçı ile birlikte kaleme aldığı İşe Yarar Bir Şey isimli filmde Canan karakterinı canlandırdı. Film bu hafta vizyona girdi. Başak Köklükaya ve Yiğit Özşener 'in de yer aldığı film, adete bir şiir tadında... 24. Uluslararası Adana Film Festivali Ulusal Yarışması'nda Pelin Esmer ve Barış Bıçakçı'ya En İyi Senaryo, Başak Köklükaya'ya En İyi Kadın Oyuncu ve Gökhan Tiryaki'ye En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazandıran film, bir gece trende yolları kesişen iki kadının "Gel beni öldür" diyen bir adama doğru uzanan yolculuklarını konu alıyor. Biz de film vesilesiyle Öykü Karayel ile buluştuk. Filmi ve kendisini konuştuk:- Filmlerini çok sevdiğim bir yönetmendi. Bu filmden önce bir fırsat olmuştu, çok çalışmak istemiştim ama bir takım sebepler yüzünden çalışamamıştık. Tanıştıktan sonra beraber iş yaparken de iyi anlaşacağımızı ve bir oyuncu olarak bir yönetmenden beklediğim her şeye sahip olduğunu biliyordum zaten.- Gerçek bir tren yolculuğuyla beni tanıştıran Pelin (Esmer) oldu. Beraber Ankara'ya gidip geldik. Yataklı vagondaki kompartımanlarımızda seyahat ettik gece boyu. Filmden önce trenle sadece Eskişehir'e gitmiştim, onun dışında şehir içinde çok kullanırdım. Gerçekten de garların ve trenlerin insanda yarattığı bir hissiyat var ve o hissi bilenler, filmi izledikten sonra aynı duyguyla ayrılacaklar salondan. Pelin ve Barış Bıçakçı bu filmi, Ankara'nın ve trenlerin kendilerinde şairane duygular uyandırdığı insanlara, yalnız olmadıklarını göstermek için yazmışlar gibi geliyor bana.- Sadece bir yaz uçlarını boyatmıştım saçımın o hoşuma gitmişti, sıkıldığımda kestirebileceğim kadar bir şeydi. Filmde epey sarı bir balyaj yapıldı. Bittikten sonra kapatmak için uğraştım biraz. Ama bir film için tipimin değişmesi hoşuma gidiyor.- Ben çocukken 'oyuncu' benim için tiyatrocuydu. Sürekli oyun izlerdik. Ve evet, sahnede olanlara, iyi oyunculara çok özenirdim. Yanlış anlaşılmasın ama televizyon dünyası daha başka bir dünya gibi gelirdi bana. Sanki bana, çevreme çok uzak bir dünya gibi. İyi oyunlara, oyunculara, tiyatro ekiplerine, onların içinde yer almaya özenirdim ben daha çok.- Hepsinin zorluğu ayrı tabii. Ama bu filmdesanki bir tiyatro oyununu bütün gün arka arkayaoynuyor gibiydik. Sahne başlıyordubitene kadar çekiyorduk. Genelde filmlerdeböyle oluyor ama bizim kesmedenneredeyse yarım saat süren, yirmisayfalık bir sahnemiz vardı. Fiziksel birzorluğu yoktu fakat kuvvetli konsantrasyongerektiren bir sahneydi. Filmlerderol almayı seviyorum. Çünkü birtiyatro oyunundaki gibi başı sonu belliolan, hikaye içinde tutarlı bir karakterioynuyorsunuz. Dizilerle kıyaslayıncamükemmel bir lüks bu.- Oyun oynamak tek motivasyonum.Keyif aldığım şeyi yapıyor olmak... Tabiiher şeyin bir bedeli var. Bu meslek beraberindeistemediğim bir sürü paketle birlikte geliyor amakeyif aldığım tarafı daha ağır bastığı sürece oyunculukyapmaya devam edeceğim.- Başarılar.- Aşırı tedirgin edici bir şey olsa gerek.- Fazla parametreleri olan bir tercih bu. Amaneticede bir insanın hayatını sonlandırmak isteyipistememesi onun seçimi olmalı sanırım.- Çocukken bir tek Nazım'ı bilirdim. Annem sayesinde... Konservatuvar başlarında da bütün Türk şairleriyle tanışmış oldum. Bizim okulda sahne sınavlarında şiir okumak zorunluydu, oradan da not alırdık. Şiirde insanı besleyen iyileştiren bir şey var. Bana öyle geliyor ki şiir seven biri gerçekten kötü olamaz . Belki fazla romantik bakıyorum ama şiir tam da bunu yapıyor işet insana.- İnsan var olduğu sürece evet.- Öyle sergileyecek bir şekilde resim yapmıyorum asla. O kadar ciddi değil resme olan ilgim. Arada bir şeyler çizmeyi, boyamayı seviyorum sadece. Onu da senede bir iki defa yapıyorum.- Çok düşünmemeye çalışıyorum bunu. Sıkıcı yanları var, güzel tarafları da vardır herhalde, yaşıyorum işte.