Kaç saat oruç tutacağız?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 İmsakiye takvimine göre ramazanın ilk günü Hakkari'de imsak saat 02.58'te, iftar ise 19.25'te gerçekleşecek. Edirne'de ise saat 03.41'de başlayacak ilk oruç, akşam ezanının okunacağı 20.45'te açılacak. Hakkari ile Edirne arasındaki oruç açma süresi farkı 80 dakika olacak. Bir anlamda Hakkari'deki vatandaşlar teravih namazını kılmaya hazırlanırken, Edirne'de yaşayanlar iftar sofrasına oturacak.

Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek.

22 SAAT ORUÇ TUTACAK ÜLKE

Coğrafi konumları nedeniyle dünyada en fazla süreyle orucu İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar tutacak. Norveç, Danimarka, İzlanda ve İrlanda gibi ülkelerde iftar sofrasından kalkan Müslümanlar, kısa süre sonra sahur hazırlıklarına başlayacak. Söz konusu bazı ülkelerde oruç süresi yaklaşık 22 saat olacak.

Gurbetçilerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde de oruç süresi 18 saati buluyor. Fransa, Belçika ve Hollanda'da yaşayan gurbetçiler, Türkiye'nin orucunu en geç açan ili Edirne'den bir saat sonra iftar yapacak. Soydaşların yaşadığı Sofya'da ilk iftar saat 20.59'da, Kırcaali'de 20.48'de, Dobruca'da 20.44'te, Filibe'de 20.52'de, Varna'da 20.43'te yapılacak. Batı Trakya'daki İskeçeli Müslümanlar, saat 20.48'de, Gümülcine'de ise 20.46'de oruç açacak.

İSTANBUL - ANKARA - İZMİR İFTAR SAATLERİ

İstanbul 2017 İmsakiye 'sine göre ilk sahur vakti saat 03.37'de girecek, İstanbul ilk iftarını da saat 20.33'de yapacak. Bu da 17 saati aşkın süre İstanbul halkının oruçlu olacağını gösteriyor. İmsakiye 2017 Ankara takvimine göre ise başkentliler ilk sahura saat 03.27'de kalkmış olacak, iftar vakti ise 27 Mayıs cumartasi günü saat 20.15'te olacak.

İmsakiye 2017 İzmir takvimine göre ilk sahur vakti 04.00'da, ilk iftar ise 27 Mayıs akşamı saat 20.33'te olacak. Bursa İmsakiye 2017 takvimine bakıldığında ise ilk sahur vakti saat 03.42'de girirken ilk iftarı da Bursa halkı saat 20.31'de açacak. Balıkesir İmsakiye 2017 listesine göre ilk sahur vakti 03.50'de ilk iftar saati de 20.34'de olacak.

Antalya 2017 İmsakiye 'sine göre ilk sahur vakti saat 03.54'de girecek, Antalya ilk iftarını da saat 20.15'de yapacak. Kayseri 2017 İmsakiye 'sine göre ilk sahur vakti saat 03.25'de girecek, Kayseri ilk iftarını da saat 20.01 de yapacak. Diyarbakır 2017 İmsakiyesine göre ilk sahur vakti saat 03.11'de girecek, Diyarbakır ilk iftarını da saat 19.40'da yapacak. Mersin 2017 İmsakiye 'sine göre ilk sahur vakti saat 03.54'de girecek, Mersin ilk iftarını da saat 19.59'da yapacak.

RAMAZAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, ramazanın ilk günü yurdun büyük bölümünde yağış öngörülüyor. Trakya, Ege, Akdeniz'in batı bölümü, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık; Ankara ve İstanbul'da 20, Edirne ve Antalya'da 24, İzmir'de 25 derece ölçülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yer yer sağanak beklenirken, bazı illerde termometreler 30 derece ve üzerini gösterecek.

Ramazanın ilk günü hava sıcaklığının Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır'da 30, Batman'da 32 derece olması öngörülüyor.