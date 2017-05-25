‘İftardan sonra uyumayın’

Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesi, aç ve susuz kalınan sürenin uzun olması oruç tutan kişilerin zaman zaman zorlanmasına neden oluyor. Uzmanlar, ramazanla ilgili bir dizi uyarıda bulundu:(Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü): İftar sonrası asla uyumayın. İftar sofrasından kalkar kalkmaz hareket etmek gerekiyor. Kısa yürüyüşler yapılabilir. Dolu mideyle uykuya geçilmemeli. Uyku saatine kadar sıcak veya serinletici içecekler tüketilmeli. Hamurlu yiyeceklerden uzak durmalı. Mutlaka sahura kalkılmalıdır.Fazla şekerli ve hamur işi yiyeceklerin daha kolay acıktıracağı unutulmamalıdır. Oruç açarken acele edilmemeli. Hızlı yemekten kaçınılmalı, yiyecekler iyice çiğnenmeli. 18 saatlik açlığın ardından ani yemek yüklemesi mide ve bağırsak problemleri yaşanmasına neden olur. Ramazan ayının geleneksel lezzeti olan pideden de 1-2 dilimi geçmeyecek şekilde tüketilmeli. İftardan sonra tatlı ihtiyacı hissediliyorsa güllaç, dondurma, sütlaç gibi beyaz tatlılar tüketilmeli.Ramazan ayı süresince yaşlı ve hamilelerin yanı sıra, ileri derecede kalp, hipertansiyon, diyabet, ülser ve ruhsal problemler gibi kronik hastalığı bulunanların oruç tutmaları sakıncalı. Yaşlı ve kronik hastalığı olan insanlar 'oruç tutmakta ısrar' edeceklerse oruca başlamadan önce hastalığıyla ilgili uzman doktora görünmeli.