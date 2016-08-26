Bedeli karşılanmayan ilaçlara `özel bütçe` geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, SGK`nın geri ödeme listesinde yer almayan kanser ve nadir hastalıklarla ilgili ilaçları hızlı ve uygun maliyetle yurtdışından getirmek için eylülde ‘özel bütçe’ sistemine geçeceklerini söyledi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

BEDELİ KARŞILANMAYAN İLAÇLARA `ÖZEL BÜTÇE` GELİYOR!

Bazı ilaçlara erişimde yaşanan mağduriyeti gidermek için birtakım düzenlemeler getiriyoruz. Özellikle kanser ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan bilim komisyonlarından geçmiş, ancak henüz ülkemizde ruhsatlandırılamadığı için SGK tarafından geri ödeme listelerine alınamayan ilaçlar bulunuyor.



Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı oldu. Bu kapsamda, kanser ilaçları başta olmak üzere, birtakım nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan bu tür ilaçlar, SGK tarafından, özel bütçeyöntemiyle hemen karşılanacak. Böylelikle, mevzuat ve bürokratik engeller sebebiyle, erişimi uzun zaman alan ilaçlara vatandaşlarımızın ulaşımı kolaylaşacak ve hastalarımızın en iyi tedaviye en hızlı şekilde ulaşması sağlanacak.



35 BİN SİROZ HASTASINA MÜJDE



SGK bünyesindeki bu düzenleme, eylül ayı sonunda başlayacak. Uygulamandan hem vatandaşımız, hem de SGK kazançlı çıkacak. Daha önce 5-6 ayda getirilen ilaçlar, daha kısa sürede temin edilecek. Zaman baskısı nedeniyle yüksek fiyata ilaç almak zorunda kalan kurum, daha uygun fiyata alım yapabilecek. Hepatit C'den kaynaklı sirozu sıfırlayacak yeni bir yöntemi de arkadaşlarımız geliştirdi. 35 bin civarında hastaya yüzde 98 oranında tedavi ortaya koyabilecek ilaçlarla ilgili iyi bir pazarlık yaparak fiyatı düşürdüler. Böylece bir taraftan hastalığın maliyetini azaltacağız, bir taraftan vatandaşlarımız sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edecekler.

Kaynak: Habertürk