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Bakanlığından açıklama

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 18:31
Sağlık Bakanlığından açıklama
Sağlık Bakanlığından açıklama

Bakanlığı, 'de genç bir kadının özel bir hastanenin acil servisinde ihmal sonucu yaşamını yitirdiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün medyada "Rabia 140 lira için öldü" başlığıyla bazı haberlerin yayımlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, habere konu olan iddiaların yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konunu olayla ilgili Bakanı 'ın talimatıyla müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır. Yapılacak soruşturma sonucunda, ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır."