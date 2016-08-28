Sağlık Bakanlığından açıklama

Sağlık Bakanlığı, İzmir'de genç bir kadının özel bir hastanenin acil servisinde ihmal sonucu yaşamını yitirdiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün medyada "Rabia 140 lira için öldü" başlığıyla bazı haberlerin yayımlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, habere konu olan iddiaların yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konunu olayla ilgili Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır. Yapılacak soruşturma sonucunda, ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır."