Okul stresi saçkırana yol açabilir

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, sonbaharda cilt hastalıklarının artış gösterdiğini belirtti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal cildimizde görülen değişiklikleri ve sonbahara hazırlanmanın yollarını ve okul açılırken çocuklarda strese bağlı görülen cilt hastalıklarını anlattı.

GÜNEŞİN İZLERİNİ SONBAHARA TAŞIMAYIN

Yaz boyu güneşin olumsuz etkilerine maruz kalan ciltte lekelenmeler olabileceğini vurgulayan Dr. Hande Ulusal yaz mevsiminde kontrolsüz bir şekilde güneşe maruz kalmanın ciltte lekelenmelere, ekstra kuruluklara hatta egzamaya dönük reaksiyonlara yol açabileceğini söyledi.

" Yaz sonu lekeler ve egzama türleri çok görülür. Bazı kişilerde yoğun krem kullanılması sonucu sivilce benzeri sorunlara da rastlanabilir. Yoz sonu kozmetik anlamda en çok leke problemi, dermatolojik olarak da gül hastalığı dediğimiz ciltte damar genişlemesi ve özellikle burun çevresinde damarlanma ve kızarıklıkları görüyoruz. Yaz biterken bu hastalıkların ve lekelerin tedavisi için bir tedavi düzenlenmeye başlanabilir." dedi.

SONBAHARDA CİLT HASTALIKLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR…

Sonbaharda azalan güneş, artan rüzgar, soğuk ve yağışların ciltteki bariyerin gücünü kaybetmesine yol açtığının altını çizen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, yaz boyu güneş ve deniz sebebiyle belirtileri azalan sedef, yağlı egzama gibi hastalıkların kendini daha fazla hissettirebileceğini, bunların tedavisini başlanması için bugünlerin uygun zaman olduğunu söyledi.

OKUL STRESİ SAÇKIRANA YOL AÇABİLİR

Okullar açılırken özellikle çocukların saç ve vücutlarında döküntülerin artabileceğini bunun strese bağlı olduğunu ifade eden Dr. Hande Ulusal bu belirtilerin görülür görülmez bir dermatoloğa başvurulmasını da belirtti.

Dr. Ulusal "Kimi çocuklar okul stresini yönetemez. Özellikle içe kapanık çocuklarda bu durum kendini cilt hastalıkları olarak gösterebilir. Ciltte döküntüler ve özellikle saçlı deride bozuk para büyüklüğünde saç kıran benzeri dökülmeler görülebilir. Bunlar bir süre takip edilmelidir. Ancak bu takibin doktor nezaretinde yapılması önemlidir. Çocukta stres kaynaklı saç dökülmeleri olabileceği gibi vitamin eksikliği ya da tiroit hastalığına bağlı dökülmeler de olabilir. Bu teşhisi bir doktorun koyması önemlidir." dedi.

Ailelerin bu dökülmelerin okulda duyulmasının, çocuğu olumsuz etkileyeceğini, arkadaşları arasında yalnız bırakılacağını düşündüğünü söyleyen Dr. Hande Ulusal bu yüzden de tedavinin geciktirildiğini de sözlerine ekledi.