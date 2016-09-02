Elektrikli diş fırçasındaki tehlikeye dikkat!

Elektrikli fırça kullanımının da süpürme hareketini sağlamadığı için bir süre sonra dişlerde geri çekilmeye neden olabileceğini kaydeden Zahide Genç, "Bizim her zaman önerdiğimiz süpürme biçimindeki, diş etinden dişe doğru fırçalama. Elektrikli fırçalardaki dönme hareketi bunu sağlamadığı gibi bir süre sonra diş eti geriye doğru çekilebilir" dedi

Günümüzde tüketilen doğal olmayan besinlerin, dişlere yapıştığını, bu nedenle misvağın yeterli temizlik sağlayamayacağını belirten Diş Hekimi Zahide Genç, "Şimdi artık doğal gıda çok tüketmiyoruz. Doğal gıdalar zaten diş yüzeyine çok fazla yapışmaz. Beslenme sistemimiz değişti. Dolayısıyla misvak o dönem için iyi bir temizleyici olabilir fakat artık öyle değil. Çocukların ilgisini çekmek için yapışkan ve şekerli gıda çok fazla. Bunları misvakla temizlemek mümkün değil çünkü misvak, yapısı gereği suyu çeken bir malzeme ve dolayısıyla çok iyi bir temizlik sağlanamaz. Ama misvakla birlikte arayüz fırçası ya da diş ipi kullanılırsa öyle de temizlik yapılabilir." dedi.



TEMİZLİĞİN ESASI FIRÇA



Temizlemenin ana esasının macun değil, fırça olduğuna dikkat çeken Zahide Genç, tam bir diş temizliği için fırça ile birlikte ara yüz fırçası ya da diş ipinin da kullanılması gerektiğini ifade etti. Zahide Genç, doğru diş fırçalama tekniklerini şöyle açıkladı:



"İlk etapta dişleri; ön yüzey, arka yüzey, kesici kenar yüzeyi ve iki yan yüzey olarak 5 yüzey olarak değerlendirmek gerekir. Macunu fırçaya yerleştirirken mercimek tanesi şeklinde yerleştirip suyun altına tutmadan önce mutlaka ağzı çalkalamak gerekir. Fırçalama işlemi aslında bir süpürme hareketidir. Süpürme hareketi derken üst çenede diş etinden dişe doğru yukarıdan aşağıya süpürme işlemi şeklinde yapılmalı ki etkin bir temizleme olsun. Daha sonraki yapacağımız temizleme arka bölge temizliğidir. Yine aynı şekilde diş etinden dişe doğru süpürme hareketleri yapılmalıdır. Sonrasında çiğneme ya da kesici kenar yüzeyi dediğimiz yüzeyler temizlenir. Bu şekilde biz 3 yüzeyi temizlemiş olduk. İki yan yüzeyi ise sadece fırça ile temizlemek yetmez. Bunun için ya diş ipi veya ara fırça kullanabiliriz."



ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇASI DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNE SEBEP OLUYOR



Elektrikli fırça kullanımının da süpürme hareketini sağlamadığı için bir süre sonra dişlerde geri çekilmeye neden olabileceğini kaydeden Zahide Genç, "Bizim her zaman önerdiğimiz süpürme biçimindeki, diş etinden dişe doğru fırçalama. Elektrikli fırçalardaki dönme hareketi bunu sağlamadığı gibi bir süre sonra diş eti geriye doğru çekilebilir. Bu da zamanla çekilen diş eti bölgelerinde hassasiyetlere neden olabilir. Diş yüzeyine elektrikli fırça ile yapacağımız lokal temizleme yeterli olmaz. Ön yüzeyi, arka yüzeyi, belki çiğneme yüzeyini temizlersiniz ama ara bölge için mutlaka ara fırça ya da diş ipi kullanmanız gerekir." ifadelerini kullandı.