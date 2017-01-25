Rahim ağzı kanseri artık "yerli çip" ile yarım saatte teşhis edilecek

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Melike Karakaya'nın ürettiği kağıt tabanlı "mikroakışkan çip" sayesinde rahim ağzı kanseri yarım saat içerisinde teşhis edilebilecek. İKÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Malas, bunun sağlıkta çığır açacak bir gelişme olduğunu söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Melike Karakaya, TÜBİTAK'ın desteği ile rahim ağzı kanserini erken teşhis edecek kağıt tabanlı "mikroakışkan çip" üretti.

"HER YIL 270 BİN KADIN HAYATINI KAYBEDİYOR"

Karakaya, İKÇÜ rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, kanser türleri arasında ikinci sırada yer alan rahim ağzı kanserinden her yıl 270 bin kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

"UYGULANAN TEST ÇOK PAHALI"

Hastalığın teşhisinde "smear" testi uygulandığını, bu testin çok pahalı cihaz, ekipman ve alanında uzman personel gerektirdiğini ve 2 haftadan fazla sürede sonuç verdiğini anlatan Karakaya, TÜBİTAK, İKÇÜ ve Boston Üniversitesi Kanser İçin Gelecek Teknolojileri Merkezinin katkılarıyla 13 ayda çip ürettiklerini bildirdi.

"YÜZDE 100 BAŞARI SAĞLANDI"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine uygun şekilde tasarlanan çip ile virüslerin teşhisinin 30 dakika içerisinde yapılabildiğine dikkati çeken Karakaya, Boston Best Israel Hastanesinden alınan hasta örnekleri ile yüzde 100 başarı sağladıklarını ifade etti.

Kanserle ilgili çalışmaların ilgi alanına girdiğini dile getiren Karakaya, ailesinde kanser nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının fazla olduğunu, bunun çalışmalarında etkisi bulunduğunu vurguladı.

"BAKANLIK İLE HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Karakaya, "Özel firmalardan teklifler alıyorum ama yapabilirsem bunu Sağlık Bakanlığı ile hayata geçirmek en büyük hedefim. Ürettiğim bu cihazın ülkemizdeki kadınlar için değil tüm kadınlar için faydalı bir ürün olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

DEKAN MALAS: SAĞLIKTA ÇIĞIR AÇACAK

İKÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Malas ise üretilen bu tip cihazların, ülke için güzel gelişmeler olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Üretilen çip pratikliği konusunda oldukça kıymetli. Örnek vermek gerekirse, uygulaması gebelik testine benzeyen kolay bir test ile kanser teşhisi erken yapılabilecek. Bu kanser tiplerinde erken teşhis çok önemli. Ayrıca sağlık tedavileri konusunda yurt dışına verdiğimiz yüklü bir miktarda ödeme var. Bunun ülkemizde kalması da bizim için pozitif bir kazanç. Bu tür cihazları kendimiz ürettiğimiz zaman yurt dışına yapmış olduğumuz döviz çıktısı da azalmış olacak."

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan da, sağlık hizmetleri alanında çığır açacak bir çalışma olan çipin uygulama kolaylığı sağladığını söyledi.