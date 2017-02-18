Hollywood’a da umut olan icat

Türk bilim insanı Prof. Dr. Demirci’nin tüp bebek tedavisi için geliştirdiği mikroçip, Amerika’da Hollywood yıldızları ve modelleri için de umut oldu

Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 20 yıl önce ABD'ye giden bilim insanı Prof. Dr. Utkan Demirci yeni bir buluşa imza attı. Demirci'nin Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulduğu mikroçip, tüp bebek tedavisindeki başarıyı ve erkeklerin baba olma şansını yüzde 70 artırıyor. Demirci, "Mikroçip sperm ayıklamada kullanılıyor. Doğadan esinlenen yöntem Türkiye, Rusya, Almanya, ABD, İtalya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde başarıyla kullanılıyor. Yöntem, genetiği ve DNA'sı en sağlam spermleri bularak çiftlerin evlat sahibi olma şansını yüzde 70 artırıyor" dedi. ABD'de mikroçipi kullanan UCSF-California of San Francisco University Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mitchell Rosen, yöntem için "Tüp bebekte şansı fazlasıyla artırıyor. İcat isim veremem ama Hollywood yıldızları ve modelleri için de umut oldu" diye konuştu.



YÜZDE 69.4 BAŞARI

Yöntemi Türkiye'de ise ilk olarak Prof. Dr. Bülent Tıraş uyguladı. Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Tıraş, şimdiye kadar yöntemi bin 250 hastaya uyguladıklarını belirterek "Yüzde 69.4 gibi ciddi bir başarı elde ettik. Mikroçip özellikle tüp bebek ve aşılama teknolojilerinde son derece başarılı bir yöntem. Bu yöntem sayesinde 5 hastadan biri artık çocuk sahibi olabiliyor" dedi.