Hastalığınızın nedeni mesleğiniz olabilir!

Hemen her mesleğin hastalıklara yol açabilen dezavantajları mevcut. Uzun süre ayakta kalıyor veya kimyasal kullanıyorsanız sağlığınıza özen göstermelisiniz

Bankacı, tersane işçisi, gazeteci ya da ev hanımı... Hemen her mesleğin kendine has bir hastalığı var. Meslek hastalıkları, ülkemizde büyük bir işgücü kaybına yol açıyor. Öyle ki Türkiye'de her yıl 6 binden fazla kişi meslek hastalığından maluliyet yaşarken 2 binin üzerinde ölüm vakası gerçekleşiyor. Peki hangi mesleklerde daha çok risk var? Bu hastalıklarla nasıl mücadele edilmeli? En sık rastlanan dört meslek hastalığı ve çözüm önerilerini VM Medical Park Bursa Hastanesi'nden konusunda uzman hekimler anlattı...

Uzm. Dr. Duygu Aygün/Nöroloji Uzmanı

GAZETECİLERİN HASTALIĞI: KARPAL TÜNEL SENDROMU

Karpal Tünel Sendromu, özellikle çalışan kadınlarda çok sık görülen bir hastalık. Sürekli el bileğinin bükülü kaldığı durumlarda ortaya çıkıyor. Bankacı ve gazeteci hastalığı olarak da adlandırılan Karpal Tünel Sendromu hakkında dikkat edilmesi gerekenler şöyle:

Karpal Tünel Sendromu, özellikle 40-60 yaş arası kadınlarda daha sık görülür. Hastalık başlangıç döneminde el bileğinde, başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısında uyuşma, karıncalanma ve ağrı gibi belirtiler gösterir.

UYKUDAN UYANDIRIR

Ağrı ve uyuşukluk hissi genellikle geceleri hastayı uykudan uyandıracak düzeyde olabilir. İlerlemiş vakalarda başparmak tabanı etrafındaki kaslarda erime ve buna bağlı başparmakta güçsüzlük ortaya çıkar.

Hastalar bileklerini belli aralıklarda dinlendirmeli, bileklerine binen yükü azaltmalı. Fare kullanırken bilek ve dirsek altı desteklenmeli, hasta olmayan diğer el kullanılmaya çalışılmalıdır. Dengeli ve düzenli beslenilmeli, omega 3 yağ asidi yönünden zengin gıdalar tüketilmelidir.



Op. Dr. Murat Saylık/Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı

AYAKTA ÇALIŞANLAR DİZLERİNİ EKLEM EGZERSİZLERİYLE GÜÇLENDİRMELİ

Ağır yük taşıma, uzun süreli ayakta durma gibi nedenlerle ortaya çıkan diz problemleri, günlük yaşamı olumsuz etkileyen meslek hastalıklarından biridir. Dizle ilgili meslek hastalıkları daha çok genç ve orta yaş (18-55) grubunda, işçi, ev hanımları ve sporcularda görülür. İşte korunma yöntemleri:

Uzun süreli ve dinlenmeye olanak vermeden ayakta durmak, sık çöküp kalkmalarla ön kapağa binen yükün artması, ağır yüklerin taşınması, sık merdiven inip-çıkmak; kalıcı diz sorunlarına, hatta sakatlıklara neden olabilir.

ENJEKSİYON YAPILABİLİR

Diz probleminin çözümü için öncelikle eklem egzersizleri uygulanmalıdır. Birtakım egzersizlerle eklem hareket açıklığını korumak ve diz eklem çevresi kaslarını kuvvetlendirerek ekleme binen yükü azaltmak gerekir. Eklem içi veya çevresine enjeksiyonlarla, kıkırdak ve kası destekleyecek bazı tedaviler uygulanabilir.

mevcut problem MR'la tespit edilen ve cerrahi uygulama gerektiren ciddi bir hastalıksa, artroskopi veya açık cerrahi uygulanarak tedavi edilir.

Dizdeki



Prof. Dr. Özgür Çakır Kaya/Kulak Burun Boğaz Uzmanı

TEHLİKE 90 DESİBELDE BAŞLIYOR, KULAKLIK VEYA TIKAÇ KULLANILMALI

En sık görülen meslek hastalıklardan biri de işitme kaybıdır. Uzun süreli gürültülü ortamlarda çalışanlar, eğer tedbir almazlarsa kalıcı işitme kaybı yaşayabilir. İşte yüksek gürültülü ortamlarda çalışanlar için önemli uyarılar:

Yüksek şiddette ve sürekli sese maruz kalmak, iç kulaktaki titrek tüylü hücreleri etkiler. Tersane- tekstil işçileri, marangozlar, matbaa çalışanları, döküm işçileri, madenciler, havaalanı çalışanları; gerekli tedbirleri almazlarsa işitme kayıpları yaşayabilirler. Bu nedenle 90 DB (desibel) şiddetinde sekiz saat çalışılan işyerlerinde işitme koruma programı uygulanmalı.

YARIM GÜN ÇALIŞILMALI

90 DB'nin üstündeki her 5 DB artışta, çalışma saatleri yarıya indirilmelidir.

İşitme kaybı riski olan mesleklerde çalışanların her yıl mutlaka odyometrik incelemeden geçirilmesi gerekir. Yıllık kontrollerin yanı sıra işçilere tıkaç veya kulaklık verilmelidir.

Kalıcı işitme kaybının tedavisi yoktur, kulakları hafif derecede zarar görüp kulak çınlaması yaşayanlara ise ilaç tedavisi uygulanabilir.

Uzm. Dr. Gökçen Alyama/Cildiye Uzmanı

EV KADINLARININ KORKULU RÜYASI EL EGZEMASI İÇİN ELDİVEN KULLANIN

Aşırı su, sabun, deterjan ve hatta havada uçuşan partiküller bile el egzamasına yol açabilir. Pek çoğumuz bilmese de el egzaması bir meslek hastalığı olarak adlandırılıyor. Temizlik işçilerinde, ev kadınlarında, aşçılarda, sağlık personellerinde sık sık el egzaması görmek mümkün. İşte el egzamasından korunmak için yapılması gerekenler:

Su ile aşırı temas, havanın aşırı kuru olması, sabun, deterjan, çeşitli çözücü kimyasallar, temizleme ürünleri, lastik eldiven, hatta kişisel bakım ürünleri bile deriyi tahriş edebilir.

El egzaması genellikle el sırtı ve parmak aralarında olup el bileğini aşmaz. Deride kuruluğun yanı sıra kızarıklık, kaşıntı ve gittikçe yayılan kabuklu döküntüler ortaya çıkabilir. Ellerde ağrı olabilir.

NAZİKÇE KURULAYIN

El egzamasından korunmak için elleri ılık suyla ve paraben, alkol, parfüm içermeyen likit bir temizleyici ile yıkayın. Ellerinizi yıkadığınızda nazikçe kurulayın ve hemen nemlendirici sürün.

Kuru ev işleri yaparken de korunmak için pamuklu eldiven giyin.