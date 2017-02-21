İnmede ilk 4 buçuk saat önemli

İnmenin dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra en sık ölüme neden olan hastalık olduğu bildirildi. Erişkin nüfusta başlıca sakatlık nedenleri arasında ilk sırada inme gelirken, özellikle damar tıkanıklığı kaynaklı inmelerde en geç 4 buçuk saat içinde hastaneye başvurulması hayati önem taşıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Cemile Haki, "İnme bilindiği gibi beynin en sık görülen hastalıkların bir tanesi. Biz nöroloji hekimleri olarak en sık acil servislerde inme ile karşılaşıyoruz. İnme daha sık olarak bir damarın tıkanması, daha nadir olarak beyinde bir kanama nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık" dedi.