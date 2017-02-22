Obeziteye umut olan kurtçuk

Kurtçuktaki ETS-5 geninin doygunluk hissi verdiği keşfedildi. İnsanda da bulunan bu gen sayesinde obezitenin önüne geçilebileceği düşünülüyor

Avustralya'daki Monash Üniversitesi ile Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden bilim insanları kurtçuklarda doygunluk hissi yaratan ETS-5 genini keşfetti.



SPOR YAPMA İSTEĞİ

Uzmanlar, bu genin doygunluk hissi vermesinin yanı sıra yedikten sonra uyuma ya da spor yapma isteğini de açığa çıkardığını tespit etti. ETS-5 aynı zamanda insanlarda da bulunduğunu kaydeden araştırmacılar, bu genin dünyada hızla artan obeziteye karşı çözüm olabileceğini düşünüyor. Araştırma ekibinde bulunan Doçent Roger Pocock açıklamasında "ETS-5 geni düzenleyici moleküle sahip keşfedilen ETS türündeki ilk gen. Bu gen beyinden bağırsaklara giden sinyalleri kontrol ediyor. Dolayısıyla bu gene yönelik yapacağımız direkt tedavilerle obezitenin önüne geçebiliriz" dedi.