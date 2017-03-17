Yağlı yemek kilo aldırır mı?

HALİT YEREBAKAN

Doğru sandığımız diyet efsaneleri

Kilo problemi yaşayan kişilerin sayısındaki artış, şok diyet listelerini gündeme getiriyor. Bazen ölümcül olabilen diyet hatalarına kanmamak için kulaktan dolma bilgilere inanmayın. Yapılan diyetlerin başarısız olmasının en önemli sebebi, diyete başlamaktır. Diyete başlanmaz, diyet bir yaşam şeklidir ve hayata adapte edildiğinde kilo probleminizin olamayacağı anlamına gelir. Sağlık beslenmeyi öğrenir ve hayat tarzınız haline getirirseniz, size kilo aldıran pek çok şeyden uzak kalmış olursunuz. Kilo problemi yaşayan insanların sayısındaki feci artış, şok diyet listelerinin gündemde kalmasına sebep oluyor.