Bu uygulama çok konuşulacak

Erzurum’da ambulans dağıtım törenine katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ "Sağlıkta dönüşüm programıyla kurmuş olduğumuz 112 sistemi dünyanın en gelişmiş en mükemmel hizmetini vermektedir. Sağlık ailesinin mensupları bu meseledeki en büyük takdire layık kişiler" dedi. Bakan Akdağ, toplu yaşam alanlarında yaşanabilecek kalp rahatsızlıkları için kalp masaj cihazı uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi.

112 sisteminin geliştirilmesi için yenilikler yapacaklarını söyleyen Bakan Akdağ, "Sağlıkta dönüşüm programıyla kurmuş olduğumuz 112 sistemi dünyanın en gelişmiş en mükemmel hizmeti vermektedir. Sağlık ailesinin mensupları bu meseledeki en büyük takdire layık kişiler. 112 sistemini kuvvetlendiren adımlar atıyoruz. Üç yeni helikopter sokacağız sisteme ama bu helikopterler gece görüşüyle birlikte vinç taşıyan helikopterler olacak. Şu anda elimizde ambulans hizmeti veren üç uçağımız var bunun sayısını beşe çıkarıyoruz. Ambulanslarımızda kullanılmak üzere otomatik canlandırma cihazları alacağız. Konunun uzmanı olmayanlar bilmez ama bazen yol boyunca canlandırma işlemi yani kalp masajı onunla birlikte suni solunum gerekir. Bunları otomatik olarak yapabilecek cihazlar edineceğiz" dedi.

"AVM'LERE KALP MASAJ CİHAZI KOYACAĞIZ"

Toplu yaşam alanlarında yaşanabilecek kalp rahatsızlıkları için kalp masaj cihazı uygulamasını hayata geçireceklerini kaydeden Akdağ, "Daha önceden de bahsettiğimiz önemli bir uygulama vardı AVM ve bunun gibi toplum yerlerde kalpte krize bağlı bir arıza olduğu zaman otomatik olarak kısa bir eğitim almış olan kişinin kullanabileceği araçlar. Bunlara biz eksternal defibrilatör diyoruz. Bunları bu AVM'lere önümüzdeki günlerde koyacağız" şeklinde konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE SERT ÇIKTI

Sağlık çalışanlarının zaman zaman yaşadığı sözlü ve fiziki saldırılara sert tepki gösteren Bakan Akdağ, "Sağlık çalışanına uzatılan eli ya da söylenen kötü bir sözü ben kendi şahsıma uzatılan el kendi şahsıma uzatılan kötü söz olarak kabul ediyorum. Bu konuda çok hassasız. Vatandaşımızın başımızın üstüne yeri var ama sağlık üyesinin bir ailesini sözle ya da fiziksel olarak şiddetle davranana da hiçbir müsamahamız yok. Bu konuda da hukuku sonuna kadar işletmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.