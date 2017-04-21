TEOG’a 5 kala her güne özel öneriler…

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Zorlu maratonda sona yaklaşıldı. TEOG sınavına girecek 8. Sınıf öğrencileri ve ailelerinde heyecan büyük. 26-27 Nisan'da yapılacak büyük sınava 5 gün kala alınabilecek önlemler ve yapılabilecek hazırlıklarla adım adım heyecanı yatıştırmak ve böylece başarı şansını artırmak mümkün. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. B. Emel Tütüncü, "TEOG sınavına kısa bir süre kala binlerce öğrenci ve ailesinde heyecanın yanı sıra kaygı da en üst sınıra ulaşmış durumda. Oysa anne babalar, kaygının bulaşıcı etkisi olduğunu bilmeli; çocuklarına kaygı yerine sevgilerini hissettirmeliler. Öğrenciler de sınava 5 gün kala bazı noktalara dikkat ederek heyecanı yenip başarılarını artırabilirler" diyor. İşte gün gün öneriler, uyarılar…