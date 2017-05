Yemek kokusu o hastalığı tetikliyor!

Dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşan ciddi bir halk sağlığı sorunu, astım. Gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde her geçen gün daha fazla kişiyi etkisine alıyor. Öyle ki ülkemizde yaklaşık her 100 yetişkinden 5'inde, her 100 çocuktan 15'inde görülür hale gelen astım, bazı önlemler alınmadığı taktirde atağa dönüşerek büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Hele de doğanın canlanıp çiçeklerin açtığı, polenlerin havada uçuştuğu bahar aylarında alerjik hastalığı ve astımı olan kişilerin mutlaka tedavilerini düzenli devam ettirmeleri gerekli.