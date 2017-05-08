Adım adım şişmanlıkla savaşın!

Obezite, kişinin boyuna oranla fazla kilolu olma halidir ve vücut kitle indeksinin 30'un üzerinde olması ile tanımlanır. Vücut kitle indeksinin yanı sıra vücuttaki yağ dağılımının da sağlıkla ilişkili olduğu bilinmektedir. Özellikle bel çevresinin fazla olması diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserlerle ilişkili bulunmuştur. Prof. Dr. Füsun Uysal obezitenin sağlığı tehdit eden önemli bir durum olduğuna dikkat çekiyor ve obezitenin her şeyden önce önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurguluyor. Bu nedenle hedef, biran önce kilo vermek ve vücut yağ dağılımını normal sınırlara ulaştırmak olmalıdır.