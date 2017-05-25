İstanbul'da bir lazer epilasyon skandalı daha karakolda bitti. 22 yaşındaki Nazlı K., epilasyon yaptırmak için Avcılar'daki bir güzellik merkezine gitti. Gazete Habertürk'ün haberine göre; burada lazerli tedavi işlemi uygulanan Nazlı K., belirli günlerde güzellik merkezine giderek epilasyon yaptırmaya başladı. 5 gün sonra tekrar merkeze giden Nazlı K.'ya epilasyon işlemini Yasemin adında farklı bir kişi yaptı. Ancak iddiaya göre Yasemin adlı personel Nazlı K.'nın kolundaki Frida Kahlo dövmesinin üzerine lazer epilasyon uyguladı. Dövmenin rengi değişirken bazı kısımlar da yandı. Nazlı K. acı hissettiğini ve dövmeye lazer uygulanamayacağını belirtmesine rağmen personel işleme devam etti. Kolunda yaralar oluşan ve dövmesi bozulan genç kadın soluğu karakolda aldı.

'UYARDIM, DURMADI'

Hastaneden rapor alan Nazlı K., "Lazeri yapan kişi eğitimsizdi. Çünkü dövmenin üzerine uygulanamayacağını ben dahi biliyorum. Durması gerektiğini söylememe rağmen, durmadı. Çok canım yandı. Yanıklar oluştu ve su topladı. En önemlisi benim için manevi değeri olan Frida Kahlo dövmemi kaybettim. Şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÖVMEYE LAZER YAPILMAZ

Uzmanlar, lazer epilasyonun dövmeli alana yapılamayacağını şöyle açıklıyor: "Lazer epilasyonda, dövmeli bölgenin 2 cm dışına kadar uygulama yapılmaz. Lazer enerjisinin siyah renk pigmentine odaklanması sonucu dövmenin rengi ne olursa olsun, lazer o bölgeye odaklanır ve çok fazla enerji gönderir. Dövmenin rengini değiştirir ve üzerinde yara oluşmasına neden olur. Bu çok acı veren bir durum meydana getirir ve dövme tamamen bozulabilir."

FRİDA KAHLO

Nazlı K.'nın bozulan dövmesindeki Frida Kahlo, resim sanatının en ikonik isimlerinden. Kahlo, almadığı kaş, bıyık tüyleri ve yerli kıyafetleriyle döneminin güzellik standartlarını sarsan isim olarak tanınıyor.

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