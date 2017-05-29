Tok tutma özelliği ile dikkat çekiyor!

Giriş Tarihi: 29.5.2017 13:39 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 13:52
Tok tutma özelliği ile dikkat çekiyor!

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, baklagiller, Enginar, Badem ve Portakal'ın tok tuttuğunu söyledi.

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Tok tutma özelliği ile dikkat çekiyor!
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