Güneşsiz bronzlaştıran krem geliştirildi

Güneş ışınlarına maruz kalmadan cildi bronzlaşmış gibi gösteren kremler tarih oluyor. ABD'li bilim insanları güneşlenmeye gerek kalmadan bronzlaşma
yı mümkün kılan bir krem geliştirmek için çalışıyor. Bu krem piyasadaki mevcut bronzlaştırıcı kremler gibi cildin üst katmanını boyamıyor. Kremin içinde bulunan bir molekül ciltte ultraviyole ışınları emmeyi sağlayan pigment hücrelerini uyarıyor. ABD'deki Massachusetts Genel Hastanesi tarafından sürdürülen çalışmalarda Hindistan'da yetişen kolyoz, Türkiye'de bilinen adıyla "yaprak güzeli" adlı bitkide bulunan "forskolin" maddesi fare cildinin güneş ışını olmaksızın koyulaşmasını sağladığı ortaya çıktı.
FARELERDE DENENDİ, BAŞARILI OLDU
Sonuçları Cell Reports adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın deneylerinde güneş ışınlarına maruz kalınca cilt kanserine yakalanma riski yüksek kızıl tüylü fareler kullanıldı. 2006'da Natura dergisinde yayımlanan bir araştırmanın devamı niteliğinde olan çalışmada, kullanılan etken molekülün insan sağlığına zararsız olduğunu kesinleştirmek için daha fazla klinik testten geçmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak bilim insanları bu etken maddenin insan derisine nüfuz edemeyebileceğini söylüyor. Sık bir tüy katmanıyla kaplı olmayan insan derisi soğuk, sıcak ve güneşin ultraviyole ışınlarına karşı korunmak için özel bir gelişmişliğe sahip.
'DERİDEKİ BARİYERİ AŞIYORUZ'
Çalışmada görev alan Dr. David Fisher, "İnsan derisinin çok özel bir bariyeri var, içine nüfuz etmek oldukça zor" diyerek araştırmadaki asıl güçlüğü dile getirdi. "İlk yaptığımız çalışmadan 10 yıl kadar sonra farklı bir sınıf molekülle değişik bir çözüm bulduk" diyen Fisher, buldukları yeni molekülün önceki moleküllerden daha küçük olduğunu ve ciltteki lipitleri aşarak pigmentasyonun genetik mekanizmasındaki görevli bir enzim üzerinde etkili olduğunu belirtti. Fisher ayrıca çalışmayla cildin korunması ve cilt kanserini engellemek için yeni yollar bulunabileceği müjdesini de verdi.