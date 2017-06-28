Yarım litre süt 5 kilogram ete bedel

Uzmanlar, bir insanın günlük ihtiyacı olan kalsiyum miktarının yaklaşık 800 miligram olduğunu yarım litre sütte de 500-625 miligram kalsiyum bulunduğunu kaydetti.

Günlük olarak ihtiyaç duyulan kalsiyum için tüketilmesi gereken yarım litre sütün, bu mineral açısından 5 kilogram ete, 6 kilogram patatese, 8,5 kilogram elmaya bedel olduğu belirtildi.

Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Reyhan İrkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 yaşından itibaren insan için gerekli günlük kalsiyum miktarının yarım litre sütle karşılanabileceğini söyledi.