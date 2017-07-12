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Canan Karatay’dan önemli uyarı

Giriş Tarihi: 12.7.2017 14:11 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 14:25
Canan Karatay’dan önemli uyarı

Ekmek ve şeker tüketimine savaş açan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez domatesi mercek altına aldı.

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Canan Karatay’dan önemli uyarı
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