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Canan Karatay’dan önemli uyarı
Canan Karatay’dan önemli uyarı
Giriş Tarihi: 12.7.2017
14:11
Güncelleme Tarihi: 12.7.2017
14:25
Ekmek ve şeker tüketimine savaş açan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez domatesi mercek altına aldı.
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