Menenjit aşısı, belsoğukluğunda etkili oldu

Menenjit B
için geliştirilen bir aşının, giderek antibiyotiklerle tedavi edilemez hale gelen belsoğukluğu
na karşı etkili olduğu bildirildi. Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan araştırma, aşının, belsoğukluğu vakalarını üçte bir oranında düşürdüğünü gösterdi. Yeni Zelanda'da 2004- 2006 yıllarında menenjit B salgınını önlemek amacıyla yaklaşık bir milyon ergene aşı yapıldığı, aşı yapılanlarda belsoğukluğu vakalarının yüzde 31 azaldığı gözlendi. Auckland Üniversitesi'nden bilim adamlarının, bu sonuca cinsel sağlık kliniklerinin verilerini inceleyerek vardığı belirtildi. Menenjite yol açan "Neisseria meningitidis" bakterisinin, belsoğukluğuna neden olan "Neisseria gonorrhoeae"nın çok yakın akrabası olduğu kaydedildi. Araştırma ekibinden doktor Helen Petousis-Harris, "İlk kez bir aşı, belsoğukluğuna karşı etkili biçimde koruma sağladı" ifadesini kullandı.