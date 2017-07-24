Sofralarınızda mutlaka bulundurun

Salatalarınıza, yemeklerinize lezzet katan maydanoz, antioksidan zengini, bol lifli, vitamin ve mineral deposu bir ürün. Uzmanlar tarafından bolca tüketilmesi tavsiye edilen ve 100 gramı 36 kalori olan maydanozun yaprakları kolesterol ile yağ içermiyor. Maydanoz; A, C, E ve K vitaminleri ile B9 vitamini, yani folikasitin de iyi bir kaynağı. Aynı zamanda kalsiyum, potasyum ve demir minerallerinden de zengin.

Maydanoz denilince akla ilk olarak bağışıklık sistemi geldiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, "İçeriğindeki A, C, K vitaminleri ile folat bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, A vitamini aynı zamanda lenfosit ve beyaz kan hücreleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. Sağlıklı bir vücut, sıvıyı muhafaza ediyor. Ancak ödem gibi sıvı birikmesi sonucunda vücut şişiyor." dedi.