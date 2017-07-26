Çocuklarda internet bağımlılığı şizofreniye yol açabilir

Ruh Sağlığı Uzmanı Psikiyatrist Kuzeymen Balıkçı, sanal dünyanın artık gerçek yaşamın önüne geçtiğini dile getirerek, bu durumun özellikle çocuklar üzerinde ciddi hastalıklara hatta şizofreniye yol açabileceğini söyledi. Psikiyatrist Kuzeymen Balıkçı, internet ve sanal dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı. Çocuklar için günümüzde sanal dünyanın gerçek yaşamın önüne geçtiğini vurgulayan Balıkçı, dünyanın en büyük sorununun bağımlılık olduğunu, sadece madde bağımlılığının değil sanal bağımlılığın bu tür hastalıklarda en başı çektiğini söyledi.