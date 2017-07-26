Dr. Emrah Çinik, PRP uygulamasının temel amacının kendi kanından daha kapsamlı ve saf form faktörleri elde etmek ve dışarıdan bölgeye uygulamak olduğunu ifade ederek, "Kendi kanınız ile saç dökülmesini durdurun" dedi.PRP etkiliği (Platelet Rich Plazma) içinde faktörlere bağlı olduğunu kaydeden Dr. Emrah Çinik, "Bu faktörler dokuların geliştirilmesi ve yaraların iyileştirilmesini hızlandırmak içindir. Kök hücrelerin iyileşmesini tetikler. PRP nedir, nasıl elde edilir? Parmağınızda bir yara oluştuğunda vücut onu iyileştirmek için yapıcı ve belli oranlarda kanda bulunan büyüme faktörlerini yaralanmış alanda en hızlı şekilde harekete geçirir. PRP uygulamasının temel amacı, kendi kanından daha kapsamlı ve saf form faktörleri elde etmek ve dışarıdan bölgeye uygulamaktır. Böylece, doku iyileşmesi hedefi erken ve güçlü bir şekilde başlamış olacak ve daha hızlı yol açacaktır." diye konuştu.