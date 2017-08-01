Ispanak yaprağından kalp dokusu

ABD'li bilim insanları, bir ıspanak
yaprağının içinde insan dokusu yetiştirmeyi başardı. Bu doku, tıpkı insan vücudunun içindeymiş gibi atıyor ve damarlarıyla vasküler sisteme kan gönderiyor. Uzmanlar ıspanak yaprağının içindeki hücrelerin yerine insan kalp
dokusu hücrelerinin yerleştirildiğini ve böylece yaprağın içinde "doğal olarak" kalp damarlarının oluştuğunu belirtiyor. Şimdiye kadar 3 boyutlu baskı yöntemiyle laboratuvar ortamında büyük bir insan dokusunun geliştirilebildiğini, ancak kan damarı gibi hassas ve ince dokuların oluşturulamadığını belirten çalışmayı kaleme alan WPI araştırmacılarından Joshua Gershlak, "Doku mühendisliğinde bizi sınırlandıran şey, teknolojinin vasküler sisteme uyarlanamamasıydı. Ne yazık ki vasküler sisteme sahip değilseniz dokular ölüyor" diye konuştu. Araştırma ABD'deki Worcester Teknik Enstitüsü (WPI), Wisconsin- Madison Üniversitesi ve Arkansas Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirildi.