Nefes borusu ve akciğerden çıkardıklarını saklıyor!

İzmir'de göğüs cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu, istenmeden nefes borusuna ve akciğere kaçan, meslek hayatı boyunca müdahale ettiği yaklaşık 700 vakadan operasyonla çıkardığı cisimleri saklıyor Boğaza birşey kaçtığı anda hemen müdahale edilmesi gerektiğinin önemine dikkati çeken Kaptanoğlu, "İçerideki yabancı cismin mutlaka çıkarılması lazım. Bazı keskin parçalar, sivri olan parçalar içeride kendi kendine hareket edebiliyor vücutta başka yerlere gidebiliyor. Diğerleri de sık sık enfeksiyon yapıyor ve çocuklar bir türlü sağlıklı olamıyor, ömürleri hep hastalıkla geçiyor" dedi.