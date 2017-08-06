Yüzünüzü yıkarken bu noktalara dikkat edin

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, yüz yıkamanın cilt bakımın en önemli temeli olduğunu belirterek, "Ancak bu basit gibi görünen bakımda yanlışlıklar yapmanızda mümkün.Cilt bakımının bu önemli adımı eğer doğru yapmazsanız diğer yapacağınız bakımlar boşuna olabilir" dedi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yüz yıkamanın amacı cildinizdeki gözenekleri tıkayan kiri arındırmaktır. Bunun yanı sıra cildiniz temizlenir ve ölü deriden de arınır.Cildiniz temiz olduğu zaman da kullandığınız cilt bakım ürünleri cildinize daha iyi nüfuz eder.Tüm bunlar için de yüzü doğru şekilde yıkamak önemlidir.