Deniz suyu ve güneş sedef hastalarının doğal ilacı

Pullanmalarla birlikte görülen bir deri hastalığı olan sedef hakkında Medical Park Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yalçın Tüzün bilgi verdi... Sedef hastalığı , deri hastalıkları arasında en sık görülen ve hakkında en çok konuşulan hastalıklardan biridir. Hastalık ataklarla birlikte seyreder ve genellikle uzun yıllar devam eder. Çeşitli görünümlerle kendisini gösterebilir. Sedef adını almasına neden olan tipik belirtiler; pembe-kırmızı, deriden hafif kabarık bir zeminde üzerinde grimsi beyaz veya sedefi renkte ince, parlak kepeğimsi kabuklardır. Bu belirtiler 1-2 mm gibi çok küçük olabileceği gibi 30-40 cm'ye kadar genişleyip vücudun tamamını da kaplayabilir. Vücudun belirli bölgelerinde ağırlıklı olarak görülmesine rağmen, tepeden tırnağa her noktayı da etkileme ihtimali vardır. En sık görülen plak tipinde, sağlam deriden keskin sınırla ayrılabilen, deriden kabarık kızarıklıkların üzerindeki pullanmalar tipiktir.Derinin en üst katmanını oluşturan hücreler sedef hastalarında normal deriye göre çok daha hızlı çoğalırlar. Derinin üst katmanı olan epidermis normalde kendisini bir ayda yenilerken, bu süre sedef hastalığında üç-beş güne iner. Bu hızlı hücre çoğalması sonucunda üst katmanda biriken ölü hücre tabakası kendisini pullanma şeklinde gösterir.Yaralar çoğunlukla el, kol, bacak, saçlı deri gibi dışarıdan görülen ve kıyafetle kapatılması her zaman mümkün olmayan bölgelerde yerleşim gösterdiği için hastaların günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle sedef hastalığının bulaşıcı olmadığı gerçeği toplum tarafından iyi bilinmediğinden, diğer kişilerin sedef hastalığı olanlardan uzak durma eğiliminde olması sıklıkla rastlanan bir durumdur.Sedef hastalığı en çok havanın soğuk ve kuru olduğu kış aylarında alevlenir. Derideki kuruluğa bağlı deri yüzeyi daha hassas hale gelir ve küçük travmalar bile yeni yaraların oluşmasına sebep olabilir. Bu mevsimlerde özellikle düzenli nemlendirici kullanılması oldukça önemlidir. Yine yaz aylarında güneşin deri üzerindeki olumlu etkisi de kışın minimum seviyede olduğundan, hastalığın şiddetlenmesine sebebiyet verebilir.Özellikle yaz tatillerinde güneş ışınlarından, olabilecek en yüksek düzeyde faydalabilmek önemlidir. Buna karşın güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde güneşlenmek yanıklara neden olabileceğinden ve bu da sedef yaralarını tetikleyebileceğinden, bundan kaçınılmalıdır. Uygun güneş koruyucuların da kullanılması bu açıdan önemlidir. Güneş sonrası deri yüzeyi kuruyabileceğinden yumuşak nemlendiricilerle derinin nemlendirilmesi gerekir.Sedef hastalığı iç organ ları etkileyen bir hastalık olmadığından ve sadece deri ile sınırlı tutulum gösterdiğinden, hastaların spor yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur. Sedef hastaları; sedef romatizması veya kalp hastalığı gibi spor yapmalarına engel herhangi başka bir durum olmadığı sürece her türlü sporu yapabilirler. Yüzme de oldukça faydalı bir spor olup yüzmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Özellikle deniz suyu ve güneş ışığı kombinasyonu sedef yaralarına da iyi geleceğinden, yaz aylarında sıklıkla yüzmeleri önerilir. Buna karşın klorlu suyu olan havuzlarda, kimyasal klor maddesi deri yüzeyinde irritasyona ve sonrasında da kuruluğa yol açabilir. Hastaların vücutlarında açık yara varsa, enfeksiyon riski sebebiyle havuza girmeleri önerilmez. Bu gibi durumların haricinde klorlu suya maruz kalındıktan hemen sonra duş alınması ve uygun nemlendiricilerin sürülmesi halinde, hastaların havuza girmelerinde herhangi bir sakınca yoktur.Sedef bulaşıcı bir hastalık olmadığından, hastaların havuza girmek için rapor götürmeleri gerekmez. Buna karşın sedef hastalığı deri mantarı gibi hastalıklarla da kolaylıkla karışabileceğinden, bazı kurumlar hastalardan sedef hastası olduklarına dair belge isteyebilir.Sedef hastalığına yatkın kişilerdeçeşitli faktörler tetikleyici rol oynayabilir.Fiziksel travmalar, kaşıma,ovalama ya da yolma gibi aktiviteler,banyoda liflenme veya keselenmegibi uygulamalar sedef ataklarına yolaçabilir veya var olan belirtileri şiddetlendirebilir.Sedef hastalığının travma sonucuhasarlanan deride gelişimi 'Köbnerfenomeni' olarak adlandırılır. Güneşışınları ise, belirli süre ve dozdamaruz kalındığı takdirde çoğu hastadaiyileştirici özellik göstermeklebirlikte, uzun süre ve fazla miktardagüneş ışığına maruz kalındığında deridegüneş yanığı gelişebilir ve bu dahastalığı tetikleyebilir.Enfeksiyonlardan özellikle streptokoknedenli boğaz enfeksiyonlarıbir-iki hafta sonra özel bir sedefformu olan damla sedefe yol açabilir.Aynı mikrop, hastalığın en sık görülenformu olan plak tipi sedef hastalığınınataklarında da rol oynuyorolabilir. Bazı hastalarda sedef hastalığınınbaşlangıcında veya şiddetlenmesiöncesinde yoğun ruhsal stresöyküsü, boşanma, ayrılık, bir yakınınkaybedilmesi gibi durumlara rastlanabilir.Hastaların bir bölümündebu faktörün dışlanması veya tedavisihastalığın belirtilerinin giderilmesindeyardımcı olur.Bazı ilaçlar hastalığın gelişimineveya şiddetlenmesine yol açabilir.Ağızdan veya damar yoluyla alınankortizon, sıtma ilaçları, ruhsal hastalıklardakullanılan lityum, tansiyonilaçlarından beta blokerler, interferongibi ilaçlar, ağrı kesici lerin birbölümü bu ilaçlardan bazılarıdır.Bazı hastalarda sigara, hastalığıngelişimine veya var olan sedefin atakyapmasına neden olabilir. Alkolün deaşırı tüketilmesi ataklara yol açabilir.Sedef hastalığı bazı coğrafik bölgelerdedaha sık veya daha seyrek görülebilmeklebirlikte ülkemizde bu hastalığa1/200 oranında rastlanıyor. Sedef hastalığısıklığında; obezite, inaktivite gibigünümüz yaşam koşullarına veya stresebağlı artışlar görülebilir.Sedef hastalığı vücudun her bölgesindegörülebiliyor. Ancak en sık saptananyerleşim bölgeleri; diz, dirsek,baş, saçlı deri, kalça, avuç içi ve ayaktabanıdır.