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, tamir eden çip!

Giriş Tarihi: 9.8.2017 15:48 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 16:03
Organ, yara tamir eden çip!

’li bilim insanları geliştirdikleri nanoçip ile vücut üzerinde oluşan ları ve hasarlı ları iyileştirmeyi başardı. Yapılan araştırmaya göre gelecekte geliştirilecek olan nanoçip ile yaşlı veya ölen hücreleri genlerle işbirliği içine sokarak yenilemek mümkün

Vücutta olan çeşitli ların iyileşmesini beklemek maalesef bazen günler alabiliyor. , Ohio Üniversitesi'ndeki Wexner Tıp Merkezi bilim insanlarının geliştirdiği nanoçip sayesinde artık yaraların iyileşme süreleri kısalabilir.

Nanoçip aynı zamanda hasarlı ları da tamir edebiliyor. "Doku nano-transfeksiyonu" adı verilen yöntem ile yaraların üzerine konulan nanoçipler yaydıkları elektrik dalgaları aracılığıyla hücrelerden genlere elektrik yayarak, hücrelerin başka bir şekil kazanmasını sağlıyor. Bu sayede yaşlanan hücreler farklılaşarak gençleşiyor. Araştırmacılara göre, test edilen nanoçip ile yaşlı veya ölen hücreleri genlerle bir işbirliğine sokarak yenilemek mümkün. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim Chandan Sen, gelecekte geliştirilen nanoçip sayesinde yaraların iyileştirilebileceğini ve hasarlı organların onarılabileceğini ifade etti.

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Organ, yara tamir eden çip!
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