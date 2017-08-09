Organ, yara tamir eden çip!

Vücutta olan çeşitli yaraların iyileşmesini beklemek maalesef bazen günler alabiliyor. ABD, Ohio Üniversitesi'ndeki Wexner Tıp Merkezi bilim insanlarının geliştirdiği nanoçip sayesinde artık yaraların iyileşme süreleri kısalabilir.

Nanoçip aynı zamanda hasarlı organları da tamir edebiliyor. "Doku nano-transfeksiyonu" adı verilen yöntem ile yaraların üzerine konulan nanoçipler yaydıkları elektrik dalgaları aracılığıyla hücrelerden genlere elektrik yayarak, hücrelerin başka bir şekil kazanmasını sağlıyor. Bu sayede yaşlanan hücreler farklılaşarak gençleşiyor. Araştırmacılara göre, test edilen nanoçip ile yaşlı veya ölen hücreleri genlerle bir işbirliğine sokarak yenilemek mümkün. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim Chandan Sen, gelecekte geliştirilen nanoçip sayesinde yaraların iyileştirilebileceğini ve hasarlı organların onarılabileceğini ifade etti.