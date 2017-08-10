Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu: Soğan kürü kadınların bir numaralı kurtarıcısı

PROF. DR. İBRAHİM ADNAN SARAÇOĞLU DOĞANIN DİLİNDEN
Bu hafta sizlerle soğan, sarımsak ve pırasa ailesi hakkında pratik bilgiler paylaşacağım...
Başlangıç, soğandır. Sarımsak soğandan türemiştir. Pırasa da sarımsaktan türemiştir. Soğan, polikistik over, yumurtalık kisti, miyom, endometriozis dediğimiz çikolata kisti, PMS dediğimiz postmenstrual (adet sonrası) sendrom ve prostatit'e bağlı ağrı şikayeti çeken erkekler için bulunmaz bir nimettir. 18-19 yaşlarında onlarca genç kız tanırım; yolda beni durdururlar. 'Hocam polikistik overim vardı, sizin soğan kürüyle geçti' derler.
Bugün onlarca tıp doktoru teşekkür ediyor, 'Hocam ben ilaç yazmadan önce gidin, Saraçoğlu hocanın soğan kürünü uygulayın diyorum' diyorlar. Çünkü burada genç kızlarda yumurtalık kistlerinin bazılarında insülin direnci de gelişebiliyor, ağrı yapabiliyor, adet düzensizlikleri oluyor. İşte soğan kürü, bütün bunları düzene sokarken yumurtalık kistini de ortadan kaldırıyor.
İLAÇLAR TÜYLENME YAPABİLİR
Tıp, adet düzenleyici olarak ilaç veriyor. Beş-altı ay doğum kontrol hapları veriyor. Dolayısıyla bu ilacı bıraktıklarında genç kızlarda tüylenme başlıyor. Soğan kürü, 3-4 cm.'lik miyomların ortadan kaldırılmasında, çikolata kistinin gelişmesini önlemede ve menopoza bağlı şikayetlerin ortadan kaldırılmasında iyi bir destekleyicidir.
Şiddetli prostat içi iltihaplanmaya bağlı ağrı şikayeti olan erkekler de soğan kürü yapmalıdır. Ama prostatite bağlı şikayeti olan erkeklere soğanı çiğ olarak da tüketmelerini öneririm.
Tüm saydığımız bu şikayetlere karşı soğan kürü nasıl uygulanacak? Orta boy bir yemeklik soğan kullanılacak; kırmızı soğan olmaz. Dış kabuğu hafif kahverengimsidir. İnce kahverengi kabuğunu soyacaksınız, ondan sonra dörde böleceksiniz. Dörde bölünmüş soğanı beş, en fazla yedi dakika 1.5 bardak suda ağzı kapalı bir şekilde kısık ateşte kaynatacaksınız. Kesinlikle soğuk içmeyeceksiniz. Ilıktan sıcak olacak, yudum yudum içeceksiniz; mümkünse aç karnına!
ÜLSERİ OLANLAR UYGULAMAMALI!
Soğan kürünü kimler uygulayamaz? Gastrit ve ülser şikayeti olanlar bu kürü uygulayamazlar.
Soğan kürü, 15 gün uygulanır, maksimum beş gün ara verilir, sonra tekrar 15 gün uygulanır. Bir aylık bir kürdür. Kadınlar, polikistik overlarının, çikolata kistlerinin, miyomlarının ortadan kalktığını, menopoz şikayetlerinin nasıl hafiflediğini hayretle gözlemleyecekler.
Soğan kürü; sabahakşam günde iki defa, içebiliyorlarsa aç karnına, yoksa en erken yemekten 1.5-2 saat sonra içilmelidir. İçimi çok kolaydır. Ben mutlaka yılda iki defa soğan kürünü, yılda iki defa lahana kürünü uygularım.
Soğan kürü koku yapar mı diye düşünenler olacaktır. Soğan kürü, asla kötü koku yapmaz. Zaten soğanı kaynatmış oluyorsunuz. Brokoli, lahana ve karnabaharda, mirosinaz glikosinolat enzim substrat reaksiyonu vardır. Yani kükürtlü bileşiktir. Soğan, sarımsak ve pırasada ise alliin ve alinaz enzimi vardır. Alinaz enzimi, soğanda kaynatıldıktan sonra inaktif olduğu, deproteinize olduğu için yani enzim yapısı, protein yapısı bozulduğu için koku yapan özelliği ortadan kalkmış oluyor.
Aynı aileden gelen sarımsak, saçkırana iyi gelir. Sarımsak, bilinen bir Anadolu kültürüdür. Sarımsağı tüketirken dikkat etmeniz gereken şey şudur: Eğer akne, sivilce problemi yaşıyorsanız, lütfen çiğ sarımsak tüketiminden uzak durun. Genç kızlar şöyle düşünür; 'Sarımsağın içerisinde doğal antibiyotik
var. İşte bunun için de iltihap kurutucudur. Yani benim sivilcelerimi geçirir.' Aksine sivilcelerinizi azdırır.
BAHARATTAN UZAK DURMALISINIZ
Sivilcelerinizin azmasını istemiyorsanız; başta sarımsak, domates, portakal suyu, greyfurt suyu, turşu ve acı baharattan uzak duracaksınız. Her şeyi bir kürle tedavi edemezsiniz. Destekleyici olarak mutlaka o rahatsızlığı tetikleyen beslenme şeklinizi değiştirmek zorundasınız.
Saçkıran için özellikle Taşköprü sarımsağı veya Tunceli sarımsağı kullanmalısınız. Tunceli sarımsağı ile Taşköprü sarımsağının ne farkı vardır? Tunceli sarımsağı tek diştir ama Taşköprü sarımsağı yedi-sekiz dişlidir. Sakın Çin sarımsağı kullanmayın. Taşköprü veya Tunceli sarımsağından bir diş alın. Sarımsağı ortadan ikiye bölüp saçkıranın olduğu bölgeye sabah, öğle, akşam sürün. Ağız yoluyla bir şey almıyorsunuz, dolayısıyla kokusu geçer, kalıcı olmaz. Bir hafta, 10 gün uygulamanız yeterli olacaktır.
KABIZLIĞIN İLACI: PIRASA
İnsanlar kabızlık şikayeti çekerler ki, günümüzde en büyük problemlerden bir tanesidir. Bunun çözümü o kadar basit ki! Ne yapacaksınız? Zeytinyağlı pırasa yapacaksınız. Zeytinyağlı pırasa gerçek bir mucizedir. Ancak bu pırasa, pirinçsiz ve havuçsuz olacak. Öğünlere başlamadan önce bir avuç dolusu zeytinyağlı pırasayı tüketip öyle öğünlerinize başlayın. Günde iki defa öğlen ve akşam bunu yapın. Bakın kabızlığınız nasıl düzene girecek. Bunu düzenli 15 gün yapın, kabızlık sorununun ortadan nasıl kalktığına şahit olacaksınız. Ayrıca pırasa, kum döktürür. Antilitogendir; böbrek taşı oluşumunu engeller.
GÜNDE BİR BARDAK DOMATES SUYU!
Hibrit bir domatesin içeriğiyle doğal (hibrit olmayan) domatesin içeriği tamamen farklıdır. Glokom yani göz tansiyonu varsa, kardiyomiyopatide yani kalp büyümesi şikayetiniz varsa domates suyu
içeceksiniz.
50 yaşından sonra erkekler, çok sık görülen prostat hiperplazi dediğimiz yani iyi huylu prostat büyümesine bağlı olarak idrar yapma zorluğu çekerler. Buna karşı da domates suyu tüketilmeli. Ama hangi domatesin suyu? Doğal olan, hibrit olmayan bir domatesin suyu tüketilmeli.
Kalbi dıştan yağlanan bir kişiye de yine aynı şekilde domates suyu önerilir. Bir ay boyunca, günde bir bardak kürü uygulayabilirsiniz.