Strese birebir vitamin deposu dondurma

Hem çocuklar, hem de yetişkinler için yaz aylarının vazgeçilmez tatlısıdır dondurma
. Meyveli, çikolatalı ya da vanilyalı, rengarenk, çeşit çeşit dondurmalar... Lezzeti kadar sağlığa faydaları da elbette ki göz ardı edilemez.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Müge Güzey Akansel, dondurmanın faydaları ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi...
MİNERAL VE VİTAMİN DEPOSU
Yazın, büyük-küçük herkesin gözdesi olan dondurma, sıcaklarda serinletmekle kalmayıp besleyici değerleriyle de diğer tatlıların önüne geçiyor. Kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve sülfür gibi mineraller, A, B6, B12, D vitaminleri, protein, yağ ve karbonhidrat; dondurmayı dengeli ve oldukça besleyici yapan besin öğeleri. Dondurma, kalsiyumun ana kaynağı olmasıyla kemik ve diş gelişimini destekleyen, kas kasılmasını sağlayan temel besinler arasında yer alıyor.
SİNDİRİMİ KOLAY
Dondurma, özellikle yaz aylarında yemek sonrası hafif tatlı tercihlerinin başında geliyor. Mideyi sindirimi zor şerbetli hamur tatlılarıyla yormak yerine, akşam yemeğinden bir-iki saat sonra hem vitamin-mineral açısından dengeli, hem de sindirimi daha kolay olan dondurma tercih edilebilir.
STRESE BİREBİR
Ayrıca dondurma, mutluluk hormonlarından olan thrombotonini düzenleyerek ve beynin keyif veren bölgelerini uyararak, bedenin stres seviyesinin düşmesini sağlıyor. Sütün içeriğindeki triptofan ile sinir sistemini yatıştırıcı etkisinden faydalanılarak uykuya geçişi de kolaylaştırıyor.
KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI
Şerbetli hamur tatlıları, yüksek miktarda karbonhidrat içerip kan şekerini çok hızlı yükseltirken, aynı zamanda insülin hormonunun salınımını hızlıca uyararak yağlanma ve kilo alma için de zemin hazırlıyor. Dondurma ise kalorisi daha düşük bir tatlı olmasının yanı sıra içeriğindeki kalsiyum ile kemik sağlığını koruyor ve proteinli olduğu için de insülini daha yavaş uyararak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Örnek vermek gerekirse, bir porsiyon kadayıf 440 kalori, bir porsiyon (iki top) dondurma ise 170- 200 kaloridir.
KEMİK ERİMESİNE KARŞI
Dondurma, mutlu etme ve sakinleştirme özelliğiyle adet öncesinde sinirlilik, huzursuzluk, depresif ruh hali yani premens sendromu olan kadınlarda semptomların azalmasını sağlıyor. Ayrıca menopoz sonrasında osteoporoz riskini azaltmak için kalsiyum desteği için de tüketilebilecek tatlılar arasında yer alıyor.
TOKLUK VERİYOR
Hem mutlu eden, hem de protein içeriğiyle tok kalmaya yardımcı olan dondurma; diyet sürecini de kolaylaştırıyor. Bir top dondurma (40g) 85-100 kaloridir. Kilo kontrolü sağlamak isteyenler iki top dondurmayı geçmemeli. Diyette olanlar ise iki top dondurmayı bir bardak süt ve bir meyveye eş değer tutarak, arada sırada bu besinlerin yerine tüketilebilir.
DENGELİ BESLENMENİN BİR PARÇASI
Dondurma; karbonhidrat, protein ve yağ oranı dengeli olduğu için ara öğünlerde tek başına da tüketilebilir. Kilosunu korumak isteyen yetişkinler yaz aylarında ikindi ara öğünlerinde iki top dondurma yiyebilir, zayıflamak isteyenler sıklığını biraz azaltarak haftada iki-üç gün ara öğünlerde tüketebilirler. Ne kadar hafif de olsa dondurmanın bir tatlı olduğu unutulmamalı ve miktarına dikkat edilmeli.
DONDURMANIZI SEÇERKEN...
Dondurma tüketirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; hijyenik koşullarda üretildiğinden emin olmaktır. Çünkü süt ürünleri
, çabuk bozulan ve faydalı özelliklerini hızla yitiren gıdalardır. Hijyenik olmayan koşullarda üretilen veya saklanan dondurmalarda bakteriler üreyebildiğinden, sağlığı tehdit edecek risk oluşturabilirler. Bu nedenle bilgileri paket arkasında belirtilen, hijyenik koşullarda üretilen, soğuk zinciri kırılmadan saklanmış, güvenilir paketli dondurmaları tüketebilirsiniz.
ÇOCUKLARIN EN SEVDİĞİ TATLI
Dondurma; çocuklar için hem uygun, hem de keyifli bir ara öğündür. İçerdiği protein, karbonhidrat, yağ, A, D, E grubu vitaminleri ve kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi mineraller ile yeterli ve dengeli beslenme düzeninde tercih edilebilecek, çocukları mutlu eden bir alternatiftir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) önerilerine göre, 6-12 yaş arası çocukların günlük ortalama alması gereken enerji
miktarı 1.855 kcal'dir. (Ara öğünlerin, ortalama olarak, günlük toplam enerjinin yüzde 20'sine karşılık gelmesi gerekir. Bir çocuğun, gün içerisinde üç ara öğün tüketeceği göz önünde bulundurularak ara öğün başına düşen enerji gereksinimi 110 kcal'ye karşılık gelir) Bu noktada çocuklara özel paketli dondurmalar; hem porsiyon kontrolü sağlanması, hem de içerik anlamında doğru tercihin yapılabilmesine yardımcı olur. Güvenilir markalı paketli dondurmalar, hijyenik şartlarda üretildiği ve soğuk zincir kırılmadan saklandığı için boğaz için güvenlidir ve yaz-kış gönül rahatlığı ile tüketilebilir.