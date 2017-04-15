İspat etsinler görevi bırakırım

Başbakan Binali Yıldırım
referandum çalışmalarına dün başkentte devam etti. Yıldırım ilk olarak Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Evet Diyor" programına katıldıktan sonra, Altındağ, Keçiören, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Yıldırım'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:
HAİN İLAN ETMİYORUZ:
Biz bazıları gibi "hayır verenleri denize dökmeyi" vadetmiyoruz, hain ilan etmiyoruz. Bu bir hükümet sistemi değişikliğidir, rejim değil. Türkiye'nin rejim meselesi 1923'te bitmiştir, cumhuriyet kurulmuştur, Ankara başkenttir, dili Türkçe'dir, bayrağı ayyıldızlı al bayraktır.
BÜYÜK HAKSIZLIK:
Türkiye milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Bugünlerde artık başka bir şey bulamayanlar, "Türkiye eyalet sistemine geçecek" diyorlar, şimdi onu yaymaya başlıyorlar. Eyalet sistemi dediğiniz şey bir merkezi hükümet olur, federal hükümet, bir de hükümetçikler olur. Türkiye'nin cumhuriyetle beraber üniter devlet yapısı, anayasanın ilk üç maddesinde tanımlanmıştır. PKK, FETÖ, bütün şer odakları ile verdiğimiz mücadele bayrak, millet, üniter devlet mücadelesidir.
GÖREVİ BIRAKIRIM:
Eğer bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de başbakanlık görevini anında bırakacağım. Böyle bir iftirada bulunmak şehitlerimizin ruhunu incitmektir. Gazilerimize en büyük hakarettir. Üniter devlet yapısı, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan bunlar vazgeçilmez dört prensibimiz. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerimizin üniter devlet konusunda hassasiyeti neyse en az bizimki de o kadar.
İFTİRA:
Anayasa değişikliğini Devlet Bahçeli ve MHP ile beraber yaptık. O titiz çalışmaları şimdi lekelemek, kafa karıştırmak, muazzam bir reformu tartışılır hale getirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Anayasa değişikliğini itibarsızlaştırmaya çalışanlar, toplumdan gerekli desteği bulamayanların başvurduğu bir iftira dışında bir şey değildir.
PKK NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?:
"Eyaletler olacakmış, Türkiye bölünecekmiş." O zaman PKK niye karşı çıkıyor? FETÖ, Avrupa'daki bazı yöneticiler neden bas bas "hayır" diye bağırıyor? Çünkü bunlar Türkiye'nin güçlenmesini, terörün bitmesini istemiyorlar. Kandilinizi söndüreceğiz. Bu ülkeyi bölmeye çalışan, eyaletlere ayırmaya çalışan kim olursa olsun karşısında 80 milyon vatan evladını bulur. Onun için herkes haddini bilsin.
FETÖ'DE YENİ BİLGİYE ULAŞTIK
Başbakan
Yıldırım, Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında da FETÖ ile mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün devlet içinde kalıntıları olmayacağını, uzantılarının temizleneceğini vurgulayan Yıldırım, "Ticari hayattaki uzantıları temizlenecek. Çok karmaşık bir yapı. İlişkiler ağına dair yeni tespitlerimiz, çok önemli, yapıldı. Tespit netleşince işin seyri değişecek. Yeni bir bilgiye ulaştık. Detaylar netleşecek" dedi.
'KONTROL EDENİ DE BİLİYORDUR HERHALDE'
"Kılıçdaroğlu
15 Temmuz geçesi için 'Kontrollü darbeydi, bir tiyatroydu' diyor. Kontrollü bir darbe ise kontrol edeni de biliyor herhalde. O gece bu ülkenin cumhurbaşkanına, başbakanına, vatandaşına o alçaklar ateş açarken, Kılıçdaroğlu'na da yol açtılar yol. Öyle konuşma sen. Darbenin karşısında dimdik duran bir millet var. Size kalsaydı, bu memleketin halini hayal bile edemiyorum. Allaha şükür ki milletine güvenen, milletinden güç alan bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan var, AK Parti var ve onun ekibi var."
'SİYASETİN GİZLİ ORTAKLARI OLMAYACAK'
"Siyasetin
artık gizli ortakları olmayacak. Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletin olacak. (Kılıçdaroğlu) Çıkmış diyor ki 'Milletvekili sayısını 600'e çıkarıyorlar. Yazık değil mi. Bu memlekette 187 milyon fazladan para ödenecek.' Biz bu adamı hesap uzmanı biliyorduk. Orada da çaktı. Hesabı da bilmiyor. 50 milletvekilinin 5 yılda alacağı para 45 milyon. Anayasayı da böyle okuduysa vay halimize. Vay haline bu milletin, sen onu soracağına bir milletvekilin bir yıllık 2 trilyon fatura nasıl yaptı, onun hesabını sor önce. Bu sabah, bir toplantı yaptı, 17 soru sordu. 17 soruya bakın belli ki hiç anayasa değişikliğinin kapağını açmamış, okumamış. Ona bir tavsiyem var. Daha 2 günün var. Aç şu değişiklikleri bir oku, öğren. Oku sen de 'evet' de. CHP'liler, 'Biz Binali Bey'i çok seviyoruz. Onun için hayır diyoruz' diye kampanya yapıyorlar. Birdenbire bana kara sevdalı oldular. Sen beni sevmeyi bırak da memleket için çalış. Biraz daha çalış da iktidar olmak için çabala. Ben koltuk meraklısı değilim, memleket sevdalısıyım."