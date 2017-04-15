Konya rekora hazır

AK Parti'nin kalesi olarak görülen ve büyükşehirler arasında en fazla oy veren Konya'da meydandan yine rekor 'evet' sesleri yükseldi.

Fethi Topçu (71) Emekli: Devlet dairesinde çalışmama rağmen, maaşlarımızın ödenmediği günleri hatırlıyorum. 15 yıllık istikrarın devam etmesi için 'evet' diyorum.

Ahmet Tevfik Küllüsoy (65) Çiftçi: Eski Türkiye'de 10 kefil ile bir traktör bile alamıyorduk. Çiftçi, devlet eliyle soyuluyordu.

Aylin Yıldırım (19) hukuk fakültesi öğrencisi: Fransa'da büyüdüm. 1 yıl önce Konya'ya geldim. Erdoğan Müslümanların sesi olduğu için Avrupa onun bu zaferi kazanmasını istemiyor. Türkiye'nin güçlenmesini Ortadoğu'da söz sahibi olmasını istemeyenlere inat 'evet' diyorum.

Vahide Zorba (52) ev kadını: Darbeler ve koalisyonlar istikrarı hep engelledi. Biz artık koalisyonlar istemiyoruz. Anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz.

Elife Teke (48) ev kadını: 3 çocuk annesiyim, ilkokul mezunuyum ama cahil değilim. Oynanan bütün oyunların farkındayız. Erdoğan gibi bir lider 100 yılda bir gelir...