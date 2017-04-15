Üniter yapının en büyük savunucusuyuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum kampanyası kapsamında son il mitingini Konya'da yaptı. Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen Konya Buluşması'nda vatandaşlara hitap eden Erdoğan, özetle şöyle dedi:Türkiye'nin birliğine, beraberliğine göz diken karşısında bizi bulacak. Bizim şu bayrağımızdan başka bayrağımız yok. Hani o Kandil'deki 'hayır' diyenlerin paçavralarına bizden prim yok. 780 bin kilometre kare ile tek vatan, tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti, o kadar. Tüm milleti burada inşallah bütünleştireceğiz. Bizi bölemeyecekler, ezanı susturamayacaklar, camilerimizi kapatamayacaklar.Birkaç gündür bir dedikodu var, aldı başını gidiyor. Üniter yapı meselesi. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafi daima şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş, hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Bunların birçoğu zaten tarih olmuştur. Artık siyaset güncelleniyor, yönetim sistemleri güncelleniyor. Cumhuriyetimizi üniter yapısı içinde ilelebet payidar kılma konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil eden tüm devletlerimizle gurur duyuyoruz. Özellikle de Anadolu'daki ilk devletimiz Selçuklu ile cihan devletimiz Osmanlı ile ve şartların en zor olduğu bir dönemde kurduğumuz Cumhuriyetimizle iftihar ediyoruz. Bizi en sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Böyle dua ediyoruz.İnşallah istikrar ve güveni garanti altına alan yeni yönetim sistemimizle ülkemizi koalisyon tehlikesinden ve onunla birlikte gelen kaos, kriz ve kavga ikliminden tamamen kurtarıyoruz. Artık Türkiye'nin önünü kesmek eskisi kadar kolay olmayacak. Artık Türkiye üzerinde operasyon yapmak kolay olmayacak. Allah'ın izniyle ülkemizin önünde aydınlık bir dönem başlıyor. Kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin de huzuru, güvenliği, refahı için daha da çok çalışacağız. 16 Nisan akşamı bu ülkenin bayramı olacak. Bu, tarihi bir devrim.Pazar günü sandıklara sıkı sahip çıkacağız. Oralarda bazı virüslere fırsat vermeyeceğiz, buna da dikkat edeceğiz. Sakın sağda solda söylenenlere kulak asmayın. Aklınıza takılan bir şey varsa sandık başındaki görevlilere sorun.Terör örgütlerini kullanarak canımızı yakanlar bu milletin korkacağını, sineceğini, teslim olacağını sandılar. Almanya, Fransa, Brüksel, Belçika, İsviçre, Avusturya bunu yapıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletten daha güçlü değiller. Vereceğiniz 'evet' oyları Türkiye'nin o Batıcı güçlerine de bir cevap olacaktır.CumhurbaşkanıErdoğan dün akşam TRT canlı yayınında da önemli açıklamalarda bulundu:(Referandum anketleri) Şu an itibarıyla tüm araştırma gruplarından bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiç yok, hepsi 'evet' istikametinde. Ama bakıyorsunuz aralarında birer, ikişer, üçer puan var. Bunların içerisinde açık ara olanlar da var. Pazar günü öyle zannediyorum ki, çok çok farklı bir netice de 'evet' lehinde gelebilir. 'Evet' lehinde çıkacak olan bu netice, milli iradenin bu yeni yönetim sistemini ne denli benimsediğini de ortaya koyacaktır. Oranı, 55'in altında gösterenler de var 55-60 aralığında gösterenler de var.(Fetullah Gülen'in iadesi) Ümidimi kaybetmek istemiyorum, yani hala ben bu ümidimi koruyorum. Temennim odur ki, Amerika bu yanlışı görmüştür. Dolayısıyla artık bu şarlatanı ülkesinde barındırıp, başına bela etmemeli. Tablo böyle olunca ister istemez bu bizim NATO'da 2 önemli üye, ben senin stratejik ortağınım, burada bir adım atmamız lazım.(AB ile ilişkiler) Pazardan sonra Sayın Başbakanla, hükümetimizle oturup konuşacağız bunları. Çünkü Avrupa Birliği'nin 54 senedir bize çektirdiği çile yeter. Hiçbir ülkeye bunlar böyle çile çektirmediler. Türkiye herhalde bunların şamar oğlanı değil.Pazar akşamı ülkenin bir bayramı olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye bu yeni yönetim sistemiyle aslında cumhuriyet tarihinin özellikle darbeler silsilesinden sonra gerçekten milli iradeyle tecelli eden bir hükümet sistemine geçiyor. Merhum Özal'a bu tabii nasip olmadı, inşallah bize nasip olur.'Evet' verenleri İzmir'den denize dökeceklermiş. Samsun'dan gireceklermiş... Ey gafil seni Samsun'a sokmazlar. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, patlatırlar enseni. Bunu böyle bil, sen ne zannettin bu ülkeyi? Bu milleti ne zannediyorsun sen. Bunca yıl Konya'nın ekmeğini yemiş suyunu içmiş birisi nasıl olur da böyle zırvalar bilemiyorum. Eminim Konyalı bu densize haddini pazar günü bildirecektir. Tabii onun şahsında aynı izde gidenlere de bildirecektir. Bu parti eski ve yeni genel başkanlarıyla, milletvekilleriyle tamamen pusulayı şaşırmış durumda.Cumhurbaşkanlığısistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da oy kullanacak. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ise Ankara'da oy kullanacak. AA